Dit stokoude driepittertje is duurder dan een nieuwe BMW M5

Ken je de Fisker Karma nog? Die was dertien jaar geleden ineens heel even populair in Nederland door de gunstige bijtelling. De auto wordt nog steeds gebouwd, als 536 pk sterke Karma Revero, waarvoor de fabrikant in Nederland 145.000 euro, exclusief belastingen, wil hebben!

De Fisker Karma was een seriële plug-in hybride met twee elektromotoren op de achteras en een 2,0-liter viercilinder van General Motors als range extender. Het gecombineerde vermogen van de aandrijflijn lag op ongeveer 400 pk.

Fisker Automotive ging failliet

Tussen 2011 en 2012 zijn rond de 2.500 Karma’s gebouwd bij Valmet in Finland. In november 2013 ging Fisker Automotive failliet (iets wat recent wederom gebeurde met het bedrijf dat de Deen Henrik Fisker daarna opstartte).

Fisker Karma als VLF Destino

De Karma heeft daarna een interessant leven geleid. Het kleine automerk VLF Automotive heeft uit de failliete boedel een aantal chassis’ gekocht en verkoopt de Karma als VLF Destino, met een supercharged V8 van Chevrolet voorin.

Karma Revero met BMW-motor

Dan is er nog Karma Automotive, wat eigendom is van de Chinese Wanxiang Group. Het nam Fisker over en maakt nu een doorontwikkeling van de Karma, de Revero. Niet meer met een 2.0 vierpitter van Opel als range extender, maar met de 1,5-liter turbodriecilinder uit de BMW i8.

De Revero slaat zijn energie op in een 28 kWh-batterij en beschikt over twee elektromotoren bij de achterwielen, die samen 536 pk en 746 Nm combineren. Op elektrische kracht alleen haalt hij een bereik van maximaal 128 kilometer. Rijd je ook de tank leeg, dan kom je 580 kilometer ver.

Zoveel geld voor zo’n oude auto

Maar dan de prijs. Wie heeft er 145.000 euro over, exclusief BTW en BPM, voor een in de basis dertien jaar oude auto van een in Nederland zo goed als onbekende fabrikant? De vergelijking met de BMW M5 in de kop is niet helemaal eerlijk, maar de verwachting dat er iemand is die dit gaat kopen ook niet.