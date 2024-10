Deel dit: Share App Mail Tweet

Lawson krijgt bij rentree in Formule 1 meteen gridstaf

De rentree komend weekeinde van Liam Lawson in de Formule 1 gaat gepaard met een gridstraf. Omdat de Nieuw-Zeelander de auto van de vertrokken Daniel Ricciardo bij het team van RB overneemt, erft hij bij de Grote Prijs van de Verenigde Staten de straf voor het vervangen van onderdelen aan de motor.

Dat zegt teambaas Christian Horner van Red Bull, die ook zeggenschap heeft over het zusterteam RB. “Hij krijgt hoe dan ook een motorstraf”, aldus de Brit op de website van de Formule 1. Hoeveel plaatsen hij naar achteren moet in de startopstelling van de race in Austin, zal later duidelijk worden.

De 22-jarige Lawson reed vorig jaar vijf races als vervanger van Ricciardo, die tijdens een training in Zandvoort crashte en zijn middenhandsbeentje brak. Lawson presteerde boven verwachting en mag dit jaar tot het einde van het seizoen laten zien wat hij kan. Ricciardo is in september na de Grote Prijs van Singapore uit het team gezet.

Lawson wordt teamgenoot van de Japanner Yuki Tsunoda. “Liam zal uiteraard worden vergeleken met Yuki. Vorig jaar was hij snel, het wordt fascinerend om te zien hoe snel hij zich zal aanpassen. Hij is een taaie en wat hij heeft laten zien in tests is bemoedigend”, aldus Horner.

ANP