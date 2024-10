Deel dit: Share App Mail Tweet

Noemt Alpine zijn nieuwste model nou echt een teer zieltje?

Oh wacht, we lezen het verkeerd. De Alpine A390_β wordt geen sneeuwvlokje genoemd, maar is alleen geïnspireerd op een sneeuwvlokje (de wielen met name). Het volledig elektrische model komt al snel op de markt komen, als sportieve vierdeurs hatchback.

Alpine wordt uitgebouwd, na jarenlang slechts één model in zijn leveringsprogramma te hebben gehad. Het sportwagentje A110 is nog steeds leverbaar en kreeg recent gezelschap van een snelle versie van de Renault 5, de Alpine A290. De productievariant van deze A390 wordt volgend jaar geïntroduceerd.

Vrijwel gelijk aan productiemodel?

Volgens Alpine is de A390_β voor 85 procent gelijk aan de auto die in 2025 daadwerkelijk op de markt komt. Dat percentage lijkt ons schromelijk overdreven, want we zien direct al dat veel stijlelementen het productiestadium niet gaan halen.

Het hele interieur, met dat veel te futuristische dashboard, de lichtmetalen wielen, de suicide doors, de diffuser en de achterlichten, die allebei 8 centimeter naar achteren kunnen worden geschoven voor een transformatie van short-tail naar long-tail. Dat komt allemaal niet terug.

Alpine geeft geen specs vrij

Jammer is dat Alpine nog geen specs vrijgeeft. Al weten we dat de range van de A390 niet uitzonderlijk zal zijn, omdat de technici hem zo licht mogelijk willen houden met een kleinere batterij. We gokken op vierwielaandrijving voor de A390. De A290 heeft voorwielaandrijving.

