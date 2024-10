Deel dit: Share App Mail Tweet

Korreltje-zoutnieuws: zelfrijdende Tesla Cybercab komt al in 2026

Dit is hem dan, de volledig autonoom rijdende Tesla Cybercab. Hij zou in 2026 op de markt komen, aldus Tesla-topman Elon Musk, en minder dan 30.000 dollar kosten. Maar dat nemen we bewust met een dikke korrel zout…

Vanwaar de scepsis? Omdat Elon Musk al elf jaar lang (!) ieder jaar belooft dat zelfrijdende auto’s er nu toch echt aankomen. En al elf jaar lang komt er van die belofte niets terecht. In de VS rijden duizenden Tesla’s rond met het zogenoemde Full Self-Driving Beta-systeem, maar dat is helemaal niet self-driving.

Tesla Full Self-Driving Beta-systeem

Als je nu naar de website van Tesla gaat en een van de S.3.X.Y-modellen bestelt, kun je 7.500 euro extra betalen voor een Full Self-Driving Capability. Krijg je die dan ook? Nee, want in de kleine lettertjes staat: ‘Toekomstige updates zullen ervoor zorgen dat uw auto bijna overal zelf kan rijden.’

Tot nu toe is geen Tesla zelfrijdend. Autopilot en ook Full Self-Driving Beta zijn level 2-systemen, wat betekent dat ze onder bepaalde omstandigheden redelijk autonoom kunnen functioneren, maar dat er altijd een persoon achter het stuur nodig is om op te letten en in te grijpen.

Tesla Cybercab zonder stuur en pedalen

In de nieuwe Tesla Cybercab kan dat laatste helemaal niet, want de tweedeurs, tweepersoons taxi heeft geen stuur en pedalen. Je bestelt hem via een app op je telefoon en dan komt-ie volledig autonoom aanrijden om jou naar je bestemming te brengen. Althans, in theorie…

Want Tesla heeft een opmerkelijk besluit genomen. Om de kosten van de Cybercab te drukken, heeft de machine geen lidar- of radarsensoren, alleen camera’s, net als de Model 3, Model Y, Model X en Model S. Andere automerken denken dat volledig autonoom rijden daarmee niet mogelijk is.

Ook Model 3 en Model Y autonoom

Tijdens de presentatie van de Tesla Cybercab maakt topman Elon Musk weer dezelfde voorspelling die hij al elf jaar doet. Voordat de robotaxi in 2026 op de markt verschijnt, krijgen de andere modellen van Tesla een update waardoor ze helemaal zelf kunnen rijden. Volgend jaar al, kennelijk.

Cybercab kan inductieladen

Wie goed naar de foto’s van de Cybercab kijkt, ziet dat het voertuig geen laadpoort heeft. Dat komt omdat Tesla inzet op inductieladen. De Cybercab heeft maar twee zitplaatsen, voor grotere groepen heeft Tesla de Robovan bedacht, die plaats biedt aan maar liefst twintig inzittenden.

Tesla Robovan voor twintig personen

Over de Robovan maakt Tesla nog minder bekend dan over de Cybercab. We weten dat hij eruitziet als een retro-futuristisch strijkijzer, maar niet wanneer hij op de openbare weg zal verschijnen. Dat zal vast nog wel een paar jaar duren. Of nóg langer…