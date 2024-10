Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit studiemodel van BMW gaat in productie en kost ruim 750.000 euro

BMW heeft de smaak flink te pakken. Na de gelimiteerde 3.0 CSL komt het merk met weer een modern verzamelaarsobject. Het recente Skytop-studiemodel, een soort 8-Serie met targadak, gaat in productie, voor een vanafprijs van 750.000 euro, exclusief BTW en BPM.

Aston Martin, Bentley, Ferrari, McLaren en Porsche hebben het al langer door. Vermogende liefhebbers hebben veel geld over voor one-offs, gelimiteerde series of uniek uitgevoerde auto’s. BMW begint zich dat nu ook te realiseren.

BMW 3.0 CSL op M4-basis

In 2022 kwam het merk met de 3.0 CSL, een moderne ode aan de Batmobile op basis van een M4. De spectaculaire sportcoupé werd in een oplage van vijftig stuks gebouwd en kostte maar liefst 750.000 euro, exclusief belastingen.

Skytop in oplage van vijftig stuk

Naar verluidt is de BMW Skytop net zo duur en er komen er eveneens vijftig van. BMW heeft begin juni, ná het Concorso d’Eleganza Villa d’Este, via zijn dealers contact opgenomen met potentiële klanten. Die kregen van het merk weinig tijd om een besluit te nemen, begrijpen we van iemand die is benaderd.

Gebaseerd op M8 Competition

De Skytop is gebaseerd op de BMW 8-Serie. Dat is te zien aan de proporties van de koets en aan het dashboard, dat een op een is overgenomen. Onderhuids is-ie een M8 Competition, met een 625 pk en 725 Nm leverende twinturbo V8. Zijn twee dakpanelen kunnen worden opgeborgen in de kofferbak.