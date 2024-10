Deel dit: Share App Mail Tweet

De Renault 4 heeft een functie voor mensen die niet kunnen rijden

De Renault 4 heeft een functie voor mensen die niet kunnen rijden. Ze noemen het batour, stootrubbertjes.

Hij de klassieke Renault 4 zaten er echte rubbertjes aan de voorkant. De nieuwe Renault 4 heeft ze enkel nog als designelement van hard plastic.

De Renault 4

Ook had het origineel het rechterachterwiel verder naar achteren staan dan het linker. Dit omdat de torsiearmen van zijn achterwielophanging niet naast elkaar onder de auto waren geplaatst.

De oorspronkelijke 4 werd gebouwd van 1961 tot 1994 en was een groot verkoopsucces. Renault wist er meer dan 8 miljoen te verkopen, niet alleen in Europa, maar ook in Afrika en Zuid-Amerika, waar hij populair was vanwege zijn eenvoud en robuustheid.

Dat de nieuwe Renault 4 niet zo’n auto van het volk zal worden als zijn voorganger lijkt een uitgemaakte zaak. Hij is volledig elektrisch en zal dus wat hoger geprijsd zijn dan een vergelijkbaar model met verbrandingsmotor. Wat zijn Nederlandse vanafprijs wordt, is nog niet bekend.

De Renault 4 cross-over

Renault heeft van de 4 een cross-over gemaakt. Hij staat op hetzelfde platform als de 5 en komt in twee versies op de markt. De instapper heeft 122 pk en haalt op zijn 40 kWh-batterij een bereik van 300 kilometer. Daarboven staat een variant met 150 pk en een 52 kWh-accu (range: 400 kilometer).

Die laatste gaat in 8,7 seconden naar 100 km/h en haalt een top van 150 km/h. Beide uitvoeringen kunnen met 11 kW AC-laden. Snelladen gaat met 80 kW voor de 40 kWh-versie en 100 kW voor die met 52 kWh. Daarmee zit de accu in een half uur weer voor tachtig procent vol.

De Renault 4 is 4,14 meter lang en daarmee bijna 10 centimeter korter dan een Captur. Hij heeft een bagageruimte met een inhoud van 420 liter en mag ook een aanhanger trekker. Al is 750 kilogram niet genoeg voor een caravan, natuurlijk.

Het design van de Renault 4

Het design van de nieuwe 4 knipoogt aan alle kanten naar het origineel. De vorm van de ‘grille’ komt overeen, de proporties van het koetswerk zijn vergelijkbaar en ook aan het excentrieke zijruitje aan de achterkant kun je de familieband zien.

Alle uitvoeringen staan op 18-inch lichtmetalen wielen. Optioneel is de 4 uit te rusten met een canvasdak, dat naar achteren toe openschuift. Het dashboard bestaat uit twee schermen, beide met een diagonaal van 10 inch.