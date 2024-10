Deel dit: Share App Mail Tweet

De elektrische Citroën C5 Aircross komt straks 700 kilometer ver

Officieel is de Citroën C5 Aircross Concept nog een studiemodel, maar dat-ie in productie gaat, is zonneklaar. Hij deelt zijn techniek met de Opel Grandland en Peugeot 5008, wat betekent dat de elektrische versie een actieradius heeft van zo’n 700 kilometer.

Opvallend is de lengte van de C5 Aircross Concept. Met 4,65 meter is hij 15 centimeter langer dan het huidige model, precies even lang als de Opel Grandland en zo’n 14 centimeter korter dan de Peugeot 5008. Allemaal staan ze op het bekende STLA-platform van Stellantis.

Citroën C5 Aircross ook als hybride

Verder heeft Citroën eigenlijk geen informatie bekendgemaakt over de C5 Aircross. Maar naar de specs kunnen we een goede gooi doen. Net als de Peugeot e-5008 (en e-3008) komt hij er met een 73 kWh-batterij, 210 pk en een actieradius van 500 kilometer. Ook is er een 98 kWh-versie, met 231 pk en 668 kilometer range.

Daarbij komen er ongetwijfeld nog brandstofuitvoeringen. De Peugeot is er als 136 pk-hybride en als plug-in hybride met 195 pk en elektrisch bereik van 82 kilometer, dus gaan we ervan uit dat de Citroën C5 Aircross met dezelfde aandrijflijnen op de markt komt.

Huidige model is zeven jaar oud

De huidige C5 Aircross is duidelijk aan vervanging toe. Het model werd in 2017 geïntroduceerd in China en kwam een jaar later naar Europa. Ruim twee jaar geleden heeft de Franse SUV nog een facelift gekregen.

(Afbeelding: Citroën)