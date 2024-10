Deel dit: Share App Mail Tweet

Zo wilde Volkswagen de Golf 50 jaar geleden eigenlijk noemen

Toen de Volkswagen Golf in 1974 het levenslicht zag, kon nog niemand bevroeden hoezeer de hatchback het speelveld zou opschudden. Vijftig jaar, zeven generaties en meer dan 37 miljoen verkochte exemplaren later, weten we wel beter.

Toch had het maar weinig gescheeld of we hadden de naam Golf nooit gekend. Dat bleek toen in de Autovisie-archieven doken ter voorbereiding op deze reportage. In deze video behandelen we namelijk alle generaties Volkswagen Golf.

Volkswagen Golf heette eerst Blizzard

In eerste instantie werd niet gesproken over een Volkswagen Golf. We citeren een nieuwsbericht van 19 oktober 1973: “De naamgeving is ook consequent volgens de door de Passat ingeslagen windrichting: de kleinste nieuwe VW gaat ‘Blizzard’ heten, voor het grotere type is de naam ‘Scirocco’ gekozen.”

Autovisie Special: 50 jaar Volkswagen Golf Meer weten over de rijke geschiedenis van de Golf? Ren dan nu naar de winkel of neem een voordelig abonnement op het Autovisie Magazine. Het huidige nummer is een special gewijd aan de legendarische hatchback.

Inderdaad de Volkswagen Blizzard, kunt u het zich voorstellen? Het merk zelf na lang wikken en wegen ook niet en dus werd het model al gauw omgedoopt. Zodoende was enkele maanden later het volgende te lezen in het Autovisie Magazine: “De Golf stond aanvankelijk op de nominatie om als ‘Blizzard’ door het leven te gaan; mogelijk werd die naam bij nader inziens toch iets te wild of agressief geacht, maar in ieder geval is het nu de wat rustiger betiteling ‘Golf’ geworden.”

Alle generaties Golf op een rijtje

Nu is de term Golf meer dan mainstream. Of het nou die krokante Volkswagen Golf I is waarin je naar je eerste vriendinnetje sputterde, de Golf IV die nog altijd bij je buurvrouw voor de deur staat of de vonkelnieuwe Golf VIII waar je collega dagelijks mee pronkt op kantoor, iedereen heeft op enig moment te maken gehad met het model. Tijd voor een trip down memory lane, want we zetten alle generaties van de iconische middenklasser nog eens voor u op een rijtje.