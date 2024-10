Deel dit: Share App Mail Tweet

Spotgoedkoop rijden met deze unieke occasion

Als ‘wat er niet op zit, kan niet kapot’ jouw levensmotto is, moet je eens gaan kijken naar deze Reliant Rialto. De occasion is spotgoedkoop en heeft maar drie wielen. Dat scheelt dus al 25 procent van de kosten voor nieuwe banden.

De Reliant Rialto, is net als zijn voorganger de Reliant Robin, altijd al een economisch zeer verantwoorde keuze geweest. Met zijn 383 kg, 39 pk en Engelse nieuwprijs van zo’n 3 tot 4 mille zal geen verzekeraar of belastingambtenaar jou flinke rekeningen sturen.

Reliant Rialto is een zuinige occasion

Ook zal de 850 cc viercilinder die in de Reliant Rialto ligt voorzichtig omgaan met jouw zuurverdiende centen. Volgens gebruiksreviews verstookt de driewieler 1 liter op 22,1 kilometer.

Niet voor iedereen

Aan het krachtbronnetje gekoppeld is een handgeschakelde versnellingsbak met vier verzetten. In de hoogste versnelling is een topsnelheid van 120 km/h mogelijk. Genoeg voor de Nederlandse snelweg, al zijn er veiligere en comfortabelere occasions die je beter voor snelweggebruik kan kopen.

Ben je jong, heb je net je rijbewijs en ben je op zoek naar een goedkope, grappige en unieke klassieker. Dan lijkt de Reliant Rialto een leuke occasion. Echter, de auto is voor de wet een L5e-voertuig.

Dit betekent dat je een autorijbewijs van voor 19 januari 2013 of een motorrijbewijs nodig hebt om de auto te mogen rijden. Niet geheel onlogisch, want de driewielers willen nog wel eens op hun zijkant belanden.

Reliant Rialto is spotgoedkope occasion

De gevonden Reliant Rialto komt uit 1995 en heeft volgens de mijlenteller slechts 70.000 mijl (ruim 110.000 kilometer) ervaring. De verkoopprijs bedraagt slechts 3.500 euro. Voor dat geld is het wellicht een leuke hobby-auto voor de liefhebber die prestaties niet belangrijk vindt.

