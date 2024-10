Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze negen jaar oude BMW heeft een hoogst illegaal record gebroken

Hoe snel kun je in de Verenigde Staten van de oostkust naar de westkust rijden? Die vraag houdt een selecte groep liefhebbers al decennialang bezig. Chris Stowell is er zo een. Hij brak drie records op de zogenoemde Cannonball Run in zijn negen jaar oude BMW 535d.

De Cannonball Run is een route door de Verenigde Staten, die loopt van de Red Ball Garage in New York naar de Portofino Inn in Redondo Beach, Californië. Waarom die twee locaties? Omdat autojournalisten Brock Yates en Steve Smith dat begin jaren zeventig zo hebben bedacht.

Cannonball-record in 1979

Ze wilden het bestaan van het Interstate Highway System vieren en tegelijkertijd protesteren tegen de toen geldende snelheidslimiet van 55 mph (88 km/h). Daarom organiseerden ze een race van kust tot kust. Het event werd vier keer gehouden: in 1971, 1972, 1975 en 1979.

De snelste tijd werd gezet in dat laatste jaar, toen twee Amerikanen, beide genaamd Dave, in een Jaguar XJ-S een gemiddelde snelheid van 140 km/h haalden en uiteindelijk 31 uur en 51 minuten over de reis deden.

Covid- en non-covid-record

In de decennia daarna zijn er diverse pogingen geweest om die tijd scherper te zetten. Het absolute record staat nu op 26 uur en 38 minuten, maar dat werd gereden op het hoogtepunt van de covid-pandemie, in april 2020, toen er bijna niemand op de weg was.

Het non-covid-record stond tot voor kort op 27 uur en 25 minuten en werd in november 2019 gezet in een tot 800 pk getunede Mercedes-AMG E 63 uit 2015. De auto had onder meer een extra benzinetank aan boord en ook politiescanners, warmtecamera’s en een laserjammer.

Succesvolle poging met BMW

Chris Stowell heeft dat record nu gebroken met 9 minuten. Hij reed in zijn eentje (de E 63 hierboven werd bemand door drie personen) met een gemiddelde snelheid van 169 km/h door de VS en haalde een top van 243 km/h.

Voor de rit had Stowell een extra dieseltank in de kofferbak van zijn BMW 535d gemonteerd, waardoor de totale brandstofcapaciteit op 151 liter kwam te liggen. Zijn actieradius kwam daardoor uit op bijna 1.500 kilometer.

Stowell had verschillende GPS-systemen aan boord, een laserjammer en een 360-graden camera. Hij startte om 2 uur ‘s nachts in New York en werd onderweg één keer aan de kant gezet door een agent. Gelukkig was zijn bonprinter kapot, waardaar Stowell er met een waarschuwing vanaf kwam.

De 5-serie werkte al snel een beetje tegen, want het motorlampje begon te branden omdat er iets mis zou zijn met de injectoren. Stowell merkte dat hij alleen kon voorkomen dat de auto in de noodloop schoot door beheerst gas te geven, dus dat bleef hij de hele reis doen.