Deel dit: Share App Mail Tweet

Covermodel: de Glas 1300/1700 GT is een vergeten parel uit de jaren 60

De expansiedrift van de Duitse autofabrikant Hans Glas lijkt gelijk op te gaan met het Duitse Wirtschaftswunder. Na het succes van de Goggomobil en de Glas Isar wordt het modellenprogramma in rap tempo uitgebreid. Dat vriend en vijand roepen dat dit niet goed kan blijven gaan, is aan dovemansoren gericht.

Zo verschijnt in 1962 de technisch interessante, uitstekend rijdende, maar een tikje onhandig gestileerde Glas 04-serie (1004, 1204 en 1304), in 1964 gevolgd door de beeldschone 1300 GT coupé. Hiervoor is Glas een samenwerking aangegaan met de gerenommeerde Italiaanse ontwerper Pietro Frua, bekend van diverse Maserati’s uit die periode.

De carrosserie heeft wel wat weg van de ‘baby-Ferrari’ ASA 1000 en wordt gemaakt bij Frua’s buurman Maggiora, waarna ze op transport gaan naar de Glas-thuisbasis in Dingolfing om te worden afgebouwd.

Hoogtoerige Glas heeft nerveuze trekjes

De GT krijgt onafhankelijke voorwielophanging en een starre achteras met bladveren. Schijfremmen vóór moeten de boel veilig stoppen. Een 75 pk sterke, tot 1.290 cc vergrote versie van de motor uit de 1304 zorgt voor aansprekende prestaties, al heeft het hoogtoerige motortje volgens onze toenmalige redactie wel wat nerveuze trekjes.

De oplossing daarvoor komt een jaar later, als de 100 pk sterke en veel koppelrijkere motor uit de gloednieuwe 1700 TS sedan in de GT gewurmd wordt. Hiervoor is wel een verhoging in de motorkap nodig, die ook maar meteen op de 1300 wordt toegepast. Die laatste krijgt er 10 pk bij.

We meten voor de 1700 GT een top van 181 km/h, 0-100 doet hij in 10,7 seconden. Waarden die de Glas (met veel wielspin) regelrecht in Porsche-territorium katapulteren. Tegelijkertijd wordt een minstens zo fraai geproportioneerde cabrioletversie leverbaar.

BMW neemt het noodlijdende Glas over

Ondertussen blijken de critici van Glas toch gelijk te hebben. De ontwikkeling van alle nieuwe modellen heeft een te grote hap uit de financiële reserves genomen. Vooral de V8 coupé geeft Glas de nekslag. BMW neemt de boedel over en krijgt zo toegang tot de vooruitstrevende motortechniek van Glas.

(Afbeelding: Glas) (Afbeelding: Glas) (Afbeelding: Glas)

(Afbeelding: Glas) (Afbeelding: Glas) (Afbeelding: Glas)

Dat lijkt goed nieuws, enkele Glas-modellen krijgen zo een tweede kans als BMW. De GT gaat vreemd genoeg voortaan met een minder moderne 1.6 (uit de Neue Klasse) door het leven als BMW 1600 GT. Dit lijkt met 105 pk en een sterk verbeterde achterwielophanging de ultieme GT, maar puristen prefereren toch de Glas-versie. Er worden slechts twee cabrio’s met BMW-logo gebouwd.

Helaas duurt het feest niet lang; in 1968 loopt de laatste GT van de band. Waarom heeft BMW dan toch al die moeite genomen?

Aanbod en prijzen

Volgens de overlevering zijn er slechts 5.376 Glas GT’s gebouwd, inclusief 363 cabriolets. Daarnaast nog eens 1.259 stuks van de BMW’s 1600 GT.

Goede auto’s komen maar zelden te koop, meestal als een eigenaar stopt met zijn hobby (of overlijdt…). In Duitsland heb je de meeste kans.

(Afbeelding: Glas) (Afbeelding: Glas) (Afbeelding: Glas)

(Afbeelding: Glas) (Afbeelding: Glas) (Afbeelding: Glas)

Daar vinden we een 1300 GT coupé met veel laswerk voor 14.000 euro. Twee mooie 1300 GT coupés mogen weg voor 48.500 en 58.000 euro en twee 1700 GT cabriolets voor 79.500 en 99.500 euro.

Roest is de grootste vijand en veel sierdelen zijn niet meer te verkrijgen. Technische onderdelen zijn in clubverband nogwel beschikbaar.