Zo pakt België buitenlanders die rijden onder invloed hard aan

De Belgische overheid gaat hard optreden tegen buitenlanders die rijden onder invloed van alcohol of drugs. Omdat mensen van buiten België te vaak de uitgeschreven boetes niet betalen, moeten overtreders direct afrekenen.

Volgens de Belgische krant Het Nieuwsblad gaan de nieuwe maatregelen vanaf 1 januari in. Mocht justitie toch besluiten dat de boete onterecht is, dan krijgt de bestuurder het geld teruggestort.

De minimale boete die buitenlanders die rijden onder invloed krijgen in België bedraagt 1.260 euro. Kan je deze niet betalen, dan wordt per direct je voertuig in beslag genomen en 96 uur vastgehouden. Wil je jouw auto, motor of ander voertuig terug? Dan moet je de boeten én de wegsleep- en stallingskosten betalen. De regel geldt vanaf 1,2 promille alcohol in het bloed, zo’n vijf tot zes glazen bier.

België heeft een goede reden om niet meer te wachten op de uitspraak van justitie, maar direct te bekeuren. Zo wordt slechts 66 procent van de boetes die Nederlanders krijgen in België binnen het gestelde termijn betaald. De Bulgaren zijn de grootste wanbetalers in België. Slechts 27 procent van de boetebedragen wordt op tijd overgemaakt.

Nederlanders krijgen vaak Belgische boetes

Overigens zijn Nederlanders goed in het spekken van de Belgische staatskas. Van alle buitenlanders krijgen wij het vaakst een bekeuring van FOD Justitie op de deurmat. Dit gaat niet enkel om bekeuringen voor het rijden onder invloed, maar bijvoorbeeld ook snelheidsboetes.

België wil met deze nieuwe regel er niet enkel voor zorgen dat ze meer boetebedragen innen. Ook is het goed als rijden onder invloed strenger wordt aangepakt. Elke dag worden er immers tien buitenlanders in België betrapt op het rijden onder invloed van alcohol en drie onder invloed van drugs.

Straffen in Nederland rijden onder invloed

Ook in Nederland wordt er flink gestraft op rijden onder invloed. De minimale boete voor rijden onder invloed van drugs is 850 euro en de maximale 21.750 euro. Je kan er zelfs een jaar gevangenisstraf voor krijgen. Rijden onder invloed van alcohol is per promillage ingedeeld.

Alcoholpromillage ervaren bestuurder Geldboete in euro’s Educatieve maatregel Van 0,00 tot 0,50 promille Geen Geen Van 0,51 tot 0,80 promille 360,- Geen Van 0,81 tot 1,00 promille 500,- LEMA-cursus Van 1,01 tot 1,15 promille 600,- EMA-cursus Van 1,16 tot 1,30 promille 750,- EMA-cursus Van 1,31 tot 1,80 promille Bepaald door rechter EMA-cursus Van 1,81 promille of meer Bepaald door rechter Onderzoek alcohol

Alcoholpromillage beginnend bestuurder Geldboete in euro’s Educatieve maatregel Van 0,20/0,50 tot 0,80 promille 360,- LEMA-cursus vanaf 0,50 promille Van 0,8 tot 1,0 promille 500,- + 2 maanden OBM* onvoorwaardelijk EMA-cursus Van 1,0 tot 1,15 promille 600,- + 2 maanden OBM* onvoorwaardelijk EMA-cursus Van 1,15 tot 1,3 750,- + 2 maanden OBM* onvoorwaardelijk EMA-cursus 1,3 promille en hoger Bepaald door rechter Onderzoek alcohol

* OBM: ontzegging van de bevoegdheid om motorrijtuigen te besturen