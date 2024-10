Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom dit stukje Mercedes-wansmaak je 400.000 euro gaat kosten

Superfoute borsthaar-en-een-blonde-mat-tuning is kennelijk helemaal cool aan het worden. Wij zouden geen grijpstuiver geven voor dit stukje wansmaak uit de jaren tachtig, maar RM Sotheby’s verwacht dat iemand voor deze Mercedes 500 SEC by Styling Garage vier ton wil geven.

Styling Garage uit Hamburg was in de jaren tachtig dé tuner voor mensen met te veel geld en te weinig smaak. Het bedrijf bouwde onder meer cabrioversies van de Mercedes SEC (C126) en 190E (W201), en stond bekend om zijn gullwing-conversies.

Mercedes 500 SEC by Styling Garage

Deze Mercedes 500 SEC is waarschijnlijk in mei 1984 omgebouwd en kreeg van Styling Garage allerhande verstevigingen aangemeten om de vleugeldeuren mogelijk te maken. De operatie kostte net zoveel als de auto zelf, toen 83.000 Duitse mark.

Hij werd naar de Verenigde Staten geëxporteerd, waar hij in handen kwam van een Ferrari-verzamelaar in Californië. In 2010 kwam de Mercedes terug naar Duitsland, waar hij in de laatste veertien jaar uitgebreid onder handen is genomen door een specialist.

Onder de hamer in München

Op 23 november gaat de 500 SEC onder de hamer bij RM Sotheby’s in München. De verwachte opbrengst liegt er niet om, tussen de 350.000 en 400.000 euro, mede omdat Styling Garage in de jaren tachtig maar zevenenvijftig stuks van deze vleugeldeur-SEC’s heeft gemaakt.

Of de tuner ook nog wat aan de motor heeft gedaan, is niet bekend. Standaard heeft de 500 SEC een 5,0-liter atmosferische V8 met 231 pk. De 1610 kilo wegende machine gaat daarmee in 8 seconden naar 100 km/h.

