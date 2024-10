Deel dit: Share App Mail Tweet

Flitspaal betrapt bijzondere bestuurder op snelheidsovertreding

Een Duitse flitspaal betrapt een wel heel bijzondere bestuurder op een snelheidsovertreding. Het gaat om een personage van de Muppet Show of Sesamstraat.

In Duitsland wordt er altijd van voren geflitst en dat betekent dat er soms hilarische plaatjes opduiken. Nederlandse flitspalen fotograferen van de achterkant. Daarom hoeven bijvoorbeeld microcars enkel een kenteken aan de achterkant te hebben.

Muppet betrapt op snelheidsovertreding door flitspaal

De Muppet werd in september betrapt door een flitspaal nabij de A45 in Dortmund. Nu deelt de Duitse politie een foto van de overtreding.

De bestuurder reed 11 km/h te hard langs de flitspaal en krijgt daarvoor een boete van 40 euro op zijn deurmat. De auto staat op naam van een 57-jarige man uit het Duitse Hagen.

Overigens ziet de Duitse politie minder de humor van de foto in. Zij geven aan dat het kostuum het gezichtsveld aanzienlijk beperkt en het risico op ongelukken vergroot. Voor het kostuum krijgt de bestuurder geen boete. Echter, als dit nog een keer gebeurt is de Duitser ongetwijfeld de Pinoeut.

Audi RS2 Avant

Overigens is de Muppet een autoliefhebber. Hij rijdt namelijk langs de flitspaal met een Audi RS2 Avant, het allereerste RS-model. In onderstaande video legt Autovisie-redacteur Peter Hilhorst uit waarom die auto zo bijzonder is.