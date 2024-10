Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze lekker rijdende occasion is een koopje voor 5.000 euro

Er is een categorie occasion-kopers die zich erover beklaagt dat bij dealers vooral heel jonge occasions staan. Steeds meer klanten begrijpen dat de kwaliteit van auto’s al decennia zo goed is, dat er voor pakweg vijf mille ook heel goede, zorgeloze gezinsauto’s bestaan.

Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.

Zorgeloze occasion voor 5.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar tweedehands auto’s die al wat ouder zijn en dus hun prijs mee hebben. Dat je voor slechts 5.000 euro een kwalitatief uitstekende occasion kunt kopen, bewijst de Japanse Mazda 3. Liever iets Koreaans, kijk dan naar onze eerste opties: de Hyundai i30 en de Kia Cee’d.

Mazda 3 (2003 – 2009)

Wie thuis is in Japanse auto’s weet hoe deze Mazda rijdt. Stevig veercomfort, hij schakelt en stuurt mooi nauwkeurig. De hele bediening is voorspelbaar, iedereen kan er zo mee overweg. De bestuurder moet wel even wennen aan de flinke dode hoek, rechtsachter.

Als er al een minpuntje genoteerd moet worden, is dat het afrolgeluid van de banden, maar dat is vooral hoorbaar omdat de 3 verder zo stil is. De 1,4 liter motor is net-aan sterk genoeg, de 1,6 is beter tegen zijn taak opgewassen en rijdt altijd nog gemiddeld zo’n 1 op 13. De bagageruimte meet 346 liter.

Bij een autobedrijf in Purmerend staat een zilvergrijze 3 1,6 S-VT Touring met automaat (2007, 103.000 km) voor € 4.950.

Waar op letten bij deze occasion?

De spanrol van de multiriem kan op termijn te slap worden. Dat kan leiden tot beschadiging van de krukassensor en dan stopt de motor ermee. Die sensor is zo te vervangen, maar dat is een gevolg, de spanrol is de oorzaak, dus die moet er direct nieuw in.

Vocht in de boordcomputer kan tot diverse elektronische storingen leiden, maar waar komt dat water vandaan? Dat hoeft geen groot probleem te zijn, maar een oplossing is wel noodzakelijk.

Welke occasion zouden wij kiezen?

De Hyundai i30, Kia Cee’d en Mazda 3 zijn alle drie kwalitatief erg goede auto’s, die elkaar heel weinig toegeven. Bedenk dat de meest populaire merken dit voor deze prijs niet kunnen bieden, die zijn relatief te duur. Een echt foute keuze bestaat hier niet, maar wij hebben een zekere voorkeur voor de Mazda.