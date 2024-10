Deel dit: Share App Mail Tweet

Uw Garage: de Golf GTI-verzameling van René is compleet uit de hand gelopen

René Pelgrum verzamelde in twintig jaar tijd tweeëndertig Volkswagen Golfjes. Allemaal GTI’s en ze worden stuk voor stuk nog regelmatig gebruikt!

René: “Het zal 1974 of 75 geweest zijn, ik woonde nog thuis. De buurman kocht een Volkswagen Golf, die waren toen net uit. En op een of andere manier heeft dat model mij gegrepen. Ik vond het zo mooi.

Begonnen met een Kever

Het was eigenlijk een heel eenvoudig, simpel model. Maar voor die tijd was het wel heel nieuw. En toen dacht ik: als ik ooit zelf een auto kan kopen, dan koop ik ook zo’n Golf. Ik had daar niet gelijk geld voor toen ik later mijn eerste auto kocht, dus ik ben met een Kever begonnen.

Toen ik in dienst ging, heb ik in 1979 mijn eerste Golf gekocht, een tweedehands S en in 1981 kwam er een splinternieuwe SC. En uiteindelijk kocht ik in 1983 dan toch het summum: een Golf GTI.

Golf GTI naast een 911 GT3

Zo’n twintig jaar geleden reed ik Porsche, ik had een mooie GT3. Maar nog een Porsche erbij als hobbyauto was niet te doen; wat ze toen voor die auto’s vroegen…! Tijdens een online autozoektocht kwam ik een eerste generatie Golf GTI tegen en die bleken nog best betaalbaar.

Ik besloot er een te gaan zoeken die aan al mijn wensen voldeed. Hij moest in ieder geval helemaal origineel zijn. Dat lijkt eenvoudig, maar probeer er maar eens een te vinden die niet gespoten is en op de goede stalen velgen staat.

Ik vond én kocht er een in Leipzig. Op de terugweg gingen mijn broer en ik even wat eten, de Golf werd naast de GT3 geparkeerd. Er gingen wat mensen dat restaurant uit, ze liepen de GT3 straal voorbij en gingen uitgebreid bij de GTI staan kijken… Het is een rode, de eerste van de verzameling.”

