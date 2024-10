Deel dit: Share App Mail Tweet

De elektrische Lynk & Co 02 maakt de Volvo EX30 overbodig

Lynk & Co teert in Nederland al vier jaar op één model: de 01. Dat ging uitstekend toen de hybride-SUV voor 500 euro in de maand gereden kon worden, maar nu een abonnement 679 euro kost niet meer. De Lynk & Co 02 komt dus als geroepen.

Nederlanders houden wel van een goede aanbieding, dus toen ze bij Lynk & Co een gloednieuwe SUV konden rijden voor 500 euro in de maand, waren ze er als de kippen bij. Dat die kippen snel van streek raken, bleek toen er een vos het hoenderhok binnensloop en een prijsverhoging aankondigde.

Registratiecijfers Lynk & Co

De 01 is in stapjes steeds duurder geworden. Op dit moment vraagt Lynk & Co 679 euro per maand voor de auto en dat is terug te zien in de registratiecijfers. Die gingen van 5.846 en 6.109 in 2022 en 2023 naar slechts 1.598 in de eerste negen maanden van 2024.

Potentieel verkoopkanon

Het is dus maar goed dat Lynk & Co met de elektrische 02 een potentieel verkoopkanon in handen heeft. De cross-over kost 35.995 euro en is daarmee precies 7.500 euro goedkoper dan een vergelijkbare Volvo EX30. Beide staan op het SEA-platform van moederbedrijf Geely.

Daar komt bij dat de Lynk & Co ruim 20 centimeter langer is, een 10 centimeter grotere wielbasis heeft en qua formaat dus dichter in de buurt zit bij de EX40. De bagageruimte van de 02 is ongeveer 90 liter groter dan die van de EX30: 410 tegenover 318 liter. Beide auto’s hebben een bescheiden frunk.

Volvo EX30 Single Motor

De 02 maakt gebruik van een 272 pk sterke elektromotor op de vooras, net als de Volvo EX30, waarmee hij in 5,5 seconden naar 100 km/h sprint. Zijn 66 kWh-batterij is goed voor een range van 445 kilometer, wat enigszins vergelijkbaar is met die van de EX30 Single Motor Extended Range (476 kilometer).

Voor de duidelijkheid, de Volvo is er vanaf 38.495 euro, maar dan heb je een Single Motor met 51 kWh-accu, die ‘slechts’ 337 kilometer ver komt. Een betere match is de Single Motor Extended Range, die op een vanafprijs van 43.495 euro zit.