Deze Vector W8 is al dertig jaar van de eerste koper | Sjoerds Weetjes 421

Het bouwjaar van de Vector W8 stamt uit de jaren negentig, maar de basis van de Amerikaanse sportwagen werd al in de jaren zeventig gelegd. Wat je over de supercar moet weten, vertelt Sjoerd van Bilsen je in deze aflevering van Sjoerds Weetjes.

Toen Vector Aeromotive eindelijk de productie van de Vector W8 opstartte, stond een gefortuneerde Europese liefhebber vooraan. Hij bestelde de auto direct na de onthulling en kreeg als achtste klant de sportcoupé afgeleverd. Dat betekent ook dat hij al meer dan dertig jaar de auto in bezit heeft.

Vector W8 in het echt zien

Wie de auto in het echt wilt zien, moet naar Zwitserland, want de Vector W8, waarvan twee exemplaren in Europa zijn, maakt deel uit van de sport- en racewagencollectie van Autobau Erlebniswelt in Romanshof.

Daar staat de zwarte W8 in goed gezelschap, met onder andere de eveneens Amerikaanse Saleen S7 en twee generaties Ford GT. Maar liefhebbers van Italiaanse en Duitse sportwagens komen ook aan hun trekken, want de Zwitser verzamelt ook Ferrari’s (Pista, Testarossa, 512TR, 812 Competizione) en Porsches (918 Spyder, 356, 911 GT3 RS). De grote collectie omvat tevens diverse Formule 1-auto’s van Sauber en Le Mans-racers als de RS Spyder.

Sjoerds Weetjes iedere vrijdag

Wat er zo bijzonder aan de Vector W8 is, legt Sjoerd je uit in deze aflevering van Sjoerds Weetjes. Hij opent de deuren, voorklep, bagageruimte en motorkap en toont bijzondere items van de W8. Sjoerd geeft tevens aan wat de oprichter van Vector met de auto voor ogen had.

Sjoerds Weetjes is een vaste videorubriek van Autovisie. Elke vrijdagmiddag publiceert Autovisie een nieuwe aflevering. In de 420 afleveringen vóór de video over de Vector W8 kwamen verschillende onderwerpen voorbij.