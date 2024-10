Deel dit: Share App Mail Tweet

Heeft Citroën gewoon een paar ledjes op de gefacelifte C4 geplakt?

Nu we het hebben gezien, kunnen we het niet meer ‘ontzien’. De kleine led-balkjes op de neus en de achterzijde van de vernieuwde Citroën C4 lijken er wel gewoon opgeplakt, zo random zitten ze daar.

Het is de grote Citroën-show in Parijs, want het merk laat niet alleen de nieuwe C5 Aircross zien, maar facelift ook de Ami en de C4. Technisch verandert er weinig aan die laatste, maar visueel des te meer.

Nieuwe Citroën C4 makkelijk te herkennen

Het is niet moeilijk om de opgewaardeerde Citroën C4 te herkennen. Hij heeft niet meer het oude logo op de neus en verwisselt eigenlijk de plaats van de lichtunits. De grote zitten nu boven, de kleine onder.

Best jammer dat het beeldmerk van Citroën nu in een soort paasei zit. Op het vorige model was het zo mooi geïntegreerd in twee chroomstrips.

Citroën geeft zowel de C4 als de C4 X een update, ook al is die laatste nog maar twee jaar op de markt. De achterkant van de X is nauwelijks gewijzigd. Die van de gewone C4 wel, met nu alleen nog horizontale lichtstrips. In het interieur zijn de digitale cockpit en het centrale infotainmentscherm verbeterd.

Motorisch zijn er geen wijzigingen

Van de elektrische ë-C4 zijn er wederom twee versies. De instapper heeft 136 pk en een 50 kWh-batterij, waarop de hatchback een range van 355 kilometer haalt en de X 360 kilometer ver komt. Daarboven staat als vanouds de 156 pk-variant met 54 kWh, die met zijn bereik tussen de 415 en 425 kilometer zit.

Uitvoeringen met benzinemotor zijn er ook nog steeds. De Hybrid 100 en Hybrid 136 hebben een mild-hybride-aandrijflijn en een zestraps automaat.