In de vernieuwde Citroën Ami zou je een Eend moeten herkennen

En dan bedoelen we niet Donald Duck of Alfred Jodocus Kwak, maar de Citroën 2CV. De designer van de gefacelifte Ami hebben er wat stijlelementen van gebruikt. Kun jij ze herkennen?

De koplampen en achterlichten van de Ami zijn naar boven verhuisd en wat meer als aparte units in het koetswerk komen te staan, waardoor de compacte Citroën een beetje 2CV-achtig de wereld in kijkt.

Citroën Ami met Eend-trekjes

Een nog veel duidelijkere hint vinden we boven de voorwielen, waar nu een paar ribbeltjes zitten. Vroege Eenden hadden ongeveer op die plek koelsleuven zitten.

(Afbeelding: Citroën) (Afbeelding: Citroën) (Afbeelding: Citroën)

(Afbeelding: Citroën) (Afbeelding: Citroën) (Afbeelding: Citroën)

Actieradius van 75 kilometer

Technisch blijft alles bij hetzelfde. De Ami heeft 8 pk en een 5,4 kWh-batterij, waar hij in de stad een actieradius van 75 kilometer meer haalt. Je kunt hem ergens anders ook nauwelijks gebruiken, want de microkar heeft een begrensde top van 45 km/h.

Mag deze Ami Buggy in productie?

Grappig is de Ami Buggy Vision, een studiemodel met terreinbanden, een lightbar, roldak, achterspoiler en twee metalen ‘hekjes’ als portieren.

Het zou best kunnen dat Citroën de Ami Buggy in productie neemt. Dat deed het merk immers al eerder met de vorige versie. Als de koplampjes dan maar geel blijven, want dat is een leuke retrotouch.

(Afbeelding: Citroën) (Afbeelding: Citroën) (Afbeelding: Citroën)