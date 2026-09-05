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Verstappen derde in derde training op Monza, Russell snelste

Max Verstappen heeft bij de derde en laatste training van de Grote Prijs van Italië de derde tijd gereden. De Red Bull-coureur was op het circuit van Monza 0,350 seconde langzamer dan Mercedes-coureur George Russell.

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De 28-jarige Brit zette met 1.22,219 de beste tijd neer, voor zijn landgenoot Lewis Hamilton in de Ferrari en Verstappen. Hamilton was 0,226 seconde langzamer. Russells teamgenoot Kimi Antonelli, de leider in het WK, kwam tot de vierde tijd op 0,361 seconde.

Verstappen was in de tweede vrije training vrijdag niet verder dan de negende tijd gekomen. De viervoudig wereldkampioen zei na afloop dat de balans in de wagen verbeterd moest worden. Een dag later zat hij dichter bij de tijden die de coureurs van Mercedes en Ferrari reden.

Lawson

Teamgenoot Liam Lawson, die in Monza de nog geblesseerde Isack Hadjar vervangt, kwam tot de twaalfde tijd op 0,984 seconde van Russell. Regerend wereldkampioen Lando Norris, die de laatste race in Zandvoort won, zette in de McLaren de vijfde tijd neer op 0,406 seconde.

Antonelli gaat nog altijd aan de leiding in de Formule 1 met 242 punten. Russell en Hamilton volgen met beiden 183 punten. Verstappen staat zesde met 112 punten.

De kwalificatie is zaterdag om 16.00 uur. Vorig jaar won Verstappen de Grote Prijs van Italië.

ANP