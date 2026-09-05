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Deze occasion is onwijs populair, zeer betrouwbaar én spotgoedkoop

Moderne auto’s zijn door verplichte emissie- en veiligheidstechnologie flink aan de prijs. Tel daar de torenhoge brandstofprijzen bij op en autorijden is tegenwoordig een kostbare aangelegenheid geworden. Gelukkig zijn er ook manieren om anno 2026 voor een prikkie rond te rijden. Bijvoorbeeld met deze Peugeot 107-occasion.

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Hoewel het tweedehandsje in kwestie al bijna anderhalve ton achter de rug heeft, oogt de Fransoos nog altijd verrassend vrolijk in z’n felrode jasje. Is dat niet je ding, dan telt de Nederlandse occasionmarkt nog bijna 1.300 andere 107’s waaruit je kunt kiezen. En alsof dat niet genoeg is, staan er ook nog bijna 2.000 technisch vrijwel identieke Citroën C1’s en Toyota Aygo’s te wachten op een nieuwe eigenaar. Prijzen variëren tussen pakweg 1.000 en 5.000 euro.

Miljoenen citybugs geproduceerd

Het trio komt voort uit een samenwerking tussen Toyota en het toenmalige PSA. De Japanners namen het grootste deel van de ontwikkeling voor hun rekening, alsook de uiteindelijke productie die plaatsvond in een megafabriek die speciaal voor het drietal in Tsjechië uit de grond werd gestampt. Ondertussen hielden Peugeot en Citroën zich vooral bezig met de inkoop.

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

De productie begon in 2005 en nog datzelfde jaar rolde de 100.000ste auto van de band. Op volle toeren bouwde de fabriek jaarlijks 100.000 exemplaren van elk model. Zodoende werd eind 2008 al de mijlpaal van één miljoen geproduceerde citybugs bereikt. Helemaal perfect zijn de autootjes overigens niet. Alle plus- en minpunten van de Peugeot 107 als occasion hoor je in de Occasion Battle-video hierboven.

Japanse motor is zeer betrouwbaar en zuinig gebleken

Maar over de betrouwbaarheid hebben we niets te klagen. Ongeacht het logo op de neus, ligt voorin (op een handvol HDI-dieseltjes na) vrijwel altijd een 1,0-liter driecilinder benzinemotortje uit de schappen van Daihatsu, een dochteronderneming van Toyota.

Deze 1KR-FE is het schoolvoorbeeld van eenvoud en daarmee even betrouwbaar als goedkoop. Bovendien weegt het blokje slechts 67 kilogram, wat bijdraagt aan het leeggewicht van nog geen 800(!) kilo.

Door het bescheiden vermogen, de beperkte waarde en het lage gewicht stellen de vaste lasten van deze occasion weinig voor. Bijkomend voordeel is dat het driepittertje erg zuinig is. Twintig kilometer op één liter benzine is goed haalbaar. En met deze benzineprijzen is dat geen overbodige luxe.

Aandachtspunten van de Peugeot 107-occasion

De 107 staat mede dankzij zijn Daihatsu-motortje te boek als een betrouwbaar stadskarretje. Toch is er een aantal punten om op te letten. De koppeling kan vrij vlot slijten, doordat de kabel handmatig gesteld moet worden. Dat wordt nog weleens vergeten. De uitlaat is gevoelig voor roest, de waterpomp is een zwak punt en ook de semi-automaatjes waarmee sommige citybugs zijn uitgerust, kunnen kuren vertonen.

Ook hebben 107’s geregeld last van waterlekkages. Vocht komt binnen bij het derde remlicht of via de afdichtrubbers rond de glazen achterklep. Goed rubber kan (ook hier) een hoop gezeur voorkomen. Nog een plek waar water binnen kan komen, is bij de antenne. Dat is bij een bezichtiging te herkennen aan roestvorming in het leeslampje.