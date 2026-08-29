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Porsche 911 van Nederlandse politie voor recordbedrag geveild: 100.000 dollar meer dan gedacht

Eerder deze maand werd het elitaire autofestival Monterey Car Week gehouden. Een onderdeel daarvan is The Quail Auction en op die veiling ging ook een Nederlandse politie-Porsche 911 voor een recordbedrag onder de hamer.

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Het betreft een Targa uit 1989 die destijds gebruikt werd door de Rijkspolitie, nog gaver dan de dikke BMW’s waarin de Poolse sinds kort rijdt. Importeur Pon heeft in totaal 507 Porsches aan de politie geleverd. Met een basisprijs van zo’n 200.000 euro zit een 911 rijden er tegenwoordig niet meer in voor verkeersagenten.

Porsche 911 van Nederlandse politie levert recordbedrag op

Of wel? Want zo’n politie-Porsche kan ooit nog flink geld waard worden, zo bleek tijdens de veiling. De hamer klonk namelijk pas bij 252.000 dollar (omgerekend 216.000 euro). Dat is ruim een ton meer dan op voorhand werd gedacht en het is daarmee zelfs de duurste politie-911 ooit verkocht.

(Afbeelding: The Quail Auction) (Afbeelding: The Quail Auction) (Afbeelding: The Quail Auction) (Afbeelding: The Quail Auction) (Afbeelding: The Quail Auction) (Afbeelding: The Quail Auction)

(Afbeelding: The Quail Auction) (Afbeelding: The Quail Auction) (Afbeelding: The Quail Auction) (Afbeelding: The Quail Auction) (Afbeelding: The Quail Auction) (Afbeelding: The Quail Auction)

De Porsche 911 heeft tussen 1989 en 1995 dienst gedaan als politieauto en komt in de originele kleurstelling. Ook is hij voorzien van alle lichten, de sirene, een radio, luidspreker en extra knoppen. Achterin ligt een 3,2-liter boxerzescilinder met injectie. De motor is zo’n 4.000 kilometer geleden nog gereviseerd.

Duurste auto’s van de veiling

De politie-Porsche 911 is overigens bij lange na niet de duurste auto die tijdens The Quail Auction werd verkocht. Een Lamborghini Miura uit 1968 ging voor circa 3,5 miljoen euro onder de hamer, voor een Bugatti W16 Mistral werd ruim 7,5 miljoen euro betaald en met een bod van dik 9,1 miljoen euro was een mag een Ferrari Enzo uit 2003 zich de allerduurste auto van de veiling noemen.