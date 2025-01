Deel dit: Share App Mail Tweet

Auto van het Jaar 2025: 7 finalisten maken kans op de titel

Morgen is het zover, dan wordt de titel Auto van het Jaar uitgereikt aan een van de finalisten. In deze video lopen we alle kanshebbers langs.

Op alfabetische volgorde wordt per land de puntenwaardering van de 59 Europese vakjournalisten bekendgemaakt. De Nederlandse inbreng in de verkiezing bestaat uit drie juryleden: Autovisie-hoofdredacteur Jaco Bijlsma en De Telegraaf/Autovisie-redacteur Peter Hilhorst en Frank Buma als vertegenwoordiger van de ANWB.

Finalisten Auto van het Jaar 2025

De laatste 7 finalisten van Auto van het Jaar 2025 zijn: