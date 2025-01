Deel dit: Share App Mail Tweet

Hoe Tesla dit jaar ‘slapend’ 1 miljard euro extra verdient

De gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto’s in Europa mag dit jaar nog maar 93,6 gram per kilometer bedragen. Veel fabrikanten zitten daar boven en lopen dus tegen torenhoge Europese boetes aan. Bij de oplossing voor dat probleem spint vooral Tesla garen.

De CO2-regels in Europa worden steeds strenger. In 2024 mocht het vlootgemiddelde nog 106,6 gram CO2-uitstoot per kilometer zijn, dit jaar is die grens op 93,6 gram gelegd. Fabrikanten die dat niet halen, mogen een pool vormen met concurrenten die het beter doen. Uiteraard tegen betaling.

Een superpool vormen met Tesla

Uit documenten van de Europese Unie, waarover Bloomberg bericht, blijkt dat Ford, Mazda, Stellantis, Subaru en Toyota – die samen 30 procent van de Europese markt in handen hebben – een zogenoemde superpool willen vormen met Tesla.

Tesla levert alleen elektrische modellen en heeft dus een CO2-uitstoot van 0. Door de Europese verkopen van het merk bij die van de bovengenoemde concurrenten op te tellen, gaat de gemiddelde CO2-uitstoot van die vijf omlaag en ontlopen ze een boete.

Dat is uiteraard niet gratis. Volgens analisten van de Zwitserse bank UBS betalen de fabrikanten zo’n 1 miljard euro aan Tesla. Voor het Amerikaanse merk zijn CO2-credits al jaren een vetpot. In de eerste negen maanden van 2024 kwam er ruim 2 miljard euro binnen.

Mercedes samen met Polestar/Volvo

Er zijn dit jaar ook andere bedrijven die een pool hebben gevormd. De Mercedes-Benz Group dreigt de CO2-doelen niet te halen, dus betaalt het honderden miljoenen aan Polestar/Volvo, dat wél een keurige marge heeft.

BMW, Honda, Hyundai, Kia, Mitsubishi, Nissan, Renault, Suzuki en Volkswagen stevenen ook af op boetes, maar hebben nog geen poolpartners bekendgemaakt. Misschien heeft Tesla nog wat ruimte in zijn pool met CO2-credits.