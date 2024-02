Deel dit: Share App Mail Tweet

Hoe Tesla miljarden extra verdient, zonder daarvoor iets te hoeven doen

Tesla heeft vorig jaar 1,8 miljard dollar verdiend, zonder daarvoor iets extra’s te hoeven doen. De fabrikant heeft namelijk profijt van concurrenten met te weinig EV’s in hun leveringsprogramma.

Op bepaalde markten krijgen fabrikanten te maken met boetes als hun verkochte auto’s gemiddeld een te hoge CO2-uitstoot hebben. Dat kan gebeuren als ze te weinig elektrische modellen hebben.

Tesla heeft emissiecredits

Fabrikanten kunnen onder een boete uitkomen als ze emissiecredits inkopen bij anderen, zoals in dit geval Tesla, dat credits te over heeft omdat het alleen EV’s verkoopt.

We weten alleen niet aan wie Tesla die credits heeft verkocht. Wel weten we dat het bedrijf er sinds 2009 al bijna 9 miljard dollar mee heeft binnengeharkt. In 2023 alleen al ging het om 1,8 miljard dollar.

Afhankelijk overheidsbeleid

Overigens zullen die inkomsten in de komende jaren opdrogen, denkt ook Tesla. Andere merken onthullen het ene na het andere elektrische model, dus zal de vraag naar emissiecredits ook minder worden.

Althans, als de verkoop van EV’s een beetje op peil blijft. En zoals we in Duitsland zien, hangt dat enorm af van overheidsmaatregelen. Als de regering stopt met stimuleren, nemen de elektrische verkopen af.

Tot 2030 zal het met de EV-verkopen niet enorm hard gaan, zo verwacht het kenniscentrum ElaadNL. Pas daarna komt de gang erin, door onder meer de komst van betaalbare modellen en dwingende regelgeving.