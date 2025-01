Deel dit: Share App Mail Tweet

De vernieuwde Skoda Enyaq lijdt gezichtsverlies

De elektrische Skoda Enyaq was altijd zo herkenbaar, met voorop de typische ‘roostergrille’ van Skoda. Maar die is nu verdwenen. De Enyaq gaat verder door het leven met de anoniemere neus van de Elroq.

Om te zeggen dat de Skoda Enyaq in Nederland populair is, is een understatement. Sinds 2021 zijn hier bijna 21.000 exemplaren op kenteken gezet en daarmee is de elektrische SUV een stuk gewilder dan zijn stalgenoot van Volkswagen, de ID.4/ID.5, waarvan net geen 18.000 stuks zijn geregistreerd.

Nieuwe designtaal op Skoda Enyaq

Dat de Enyaq nu een facelift krijgt, is logisch om twee redenen. Hij is vier jaar oud en zit daarmee zo’n beetje halverwege zijn levenscyclus. Bovendien moet het model de Elroq volgen, de nieuwe elektrische Skoda, die simpel gezegd gewoon een 16 centimeter kortere Enyaq is.

Op de Elroq debuteerde de nieuwe designtaal van Skoda, dus wordt die nu ook uitgerold naar zijn grote broer. Dat houdt in dat de kenmerkende Skoda-grille is verdwenen. In plaats daarvan komt een breed en plat spijlwerk, dat uitloopt in de dagrijverlichting en wat ons betreft een stuk generieker oogt.

Skoda volgt de heersende trend door de dagrijverlichting en de koplampen in aparte units te plaatsen. Daarbij is de voorklep nieuw en plakt Skoda niet meer een logo op de neus, maar schrijft het de naam voluit. Aan de achterkant hebben de achterlichten een andere indeling gekregen.

Rijkere standaarduitrusting

Beeldmerken hebben kennelijk afgedaan, want ook in het interieur vinden we geen Skoda-logo meer. Voortaan staat er S K O D A op het standaard verwarmbare stuurwiel. Verder is de Enyaq altijd voorzien van verwarmbare voorstoelen, een over drie zones gescheiden airco en adaptieve cruisecontrol.

Vooralsnog twee motor/batterijversies

Vooralsnog zijn er twee versies beschikbaar: de 60 en de 85. Die eerste is 204 pk en 310 Nm sterk en heeft een 63 kWh-batterij, die aan de snellader kan worden opgeladen met maximaal 165 kW. De 85 heeft 286 pk en 545 Nm en komt op zijn 82 kWh-accu maximaal 579 kilometer ver (589 kilometer voor de Coupé).

Skoda Enyaq prijzen

Opvallend genoeg kan de Enyaq 85 minder snel laden, met 135 kW. Daarmee zit zijn batterij na 28 minuten weer voor 80 procent vol. De Enyaq 60 doet dat iets sneller. Aan de juiste snellader heeft hij slechts 24 minuten nodig. De Enyaq 60 is er vanaf 42.990 euro. Als Coupé is-ie 2.000 euro duurder.