Aan deze bruikbare occasion gaat eigenlijk nooit iets kapot

De wat grotere, moderne SUV’s komen binnen bereik van steeds meer occasionkopers. De Volvo XC40 en de BMW X3 zijn geliefd. De Kia Niro is dat ook, maar die is iets kleiner, daarom kiezen we hier de grotere Sportage. Welke occasion wordt het?

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

SUV voor 25.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een heerlijke SUV voor 25.000 euro. Geen fan van de Kia Sportage? Kijk dan eens naar de eerder behandelde BMW X3 of kom zaterdag terug voor de populaire Volvo XC40.

Kia Sportage (2016 – 2022)

De naam is wat misleidend, want deze Kia is niet zo ‘sportief’, maar op de eerste plaats lekker ruim en comfortabel. Dat wil je, in deze klasse. Prima voorstoelen en een vrij zacht afgestemd onderstel maken van deze Kia een heerlijke auto om intensief te gebruiken. Dat kan ook met vier volwassenen, want achterin is er ook ruimte te over en een gemakkelijke instap.

Standaard is een prima zesbak, maar de zeventraps automaat is nog net even fijner. In de ruim 500 liter grote bagageruimte zitten ook slimme opbergvakken. De 1,6 T-GDI met automaat rijdt met gemak 1 op 12. Dat is precies de versie (2019, 66.000 km) die voor € 24.940 te koop staat bij de Kia-dealer in Etten-Leur.

Let hierop bij deze occasion

De Sportage maakt de uitstekende reputatie van Kia ten volle waar. Zorg voor tijdig en deskundig onderhoud en ‘als dank’ laat een Kia je gewoon niet in de steek. Simpel: er is niet één euvel bekend dat bij de Sportage wel eens voorkomt, al kan er in principe natuurlijk altijd iets kapotgaan.