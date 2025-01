Deze bestseller is nu een heerlijke occasion

Deel dit: Share App Mail Tweet

SUV’s en dan met name de wat grotere, moderne modellen, komen binnen bereik van steeds meer occasionkopers. De Volvo XC40 en de BMW X3 zijn geliefd. De Kia Niro is dat ook, maar die is iets kleiner, daarom kiezen we hier de grotere Sportage. Welke occasion wordt het?

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

BMW X3 (2010 – 2017)

De aantrekkelijkheid van een ‘sterk merk’ als BMW is lastig concreet te waarderen. Wie voor het merk valt, moet die drijfveer beslist volgen. Feit is dat de X3 die we voor dit budget vinden van een iets oudere generatie is. Hij stuurt natuurlijk mooi scherp en is tegelijk heerlijk comfortabel. De X3-occasion is ruim genoeg voor desnoods vijf volwassenen.

De X3 XDrive 20i biedt veel vermogen en trekkracht, ook bij lage toeren. Dat rijdt heerlijk, mede door de zeer verfijnde achttraps automaat. Zo’n X3 rijdt nog steeds 1 op 11. Met 550 liter inhoud heeft de X3 ook de grootste bagageruimte van ons drietal. Bij een autobedrijf in Heerhugowaard staat een donkergrijze ‘High Executive’ als occasion (2016, 92.000 km) voor 24.250 euro.

Hier moet je op letten bij de occasion

Het alarmsysteem kan door invloed van buitenaf ontregeld worden, waardoor de auto niet start. Bij een reset is het noodzakelijk dat de PIN-code bekend is. De elektrische waterpomp kan ontregeld raken, waardoor de motor geen koeling krijgt.

Voorkom in alle gevallen dat hij echt te heet loopt. De vacuümpomp van de rembekrachtiging kan er ook mee ophouden, dat is ronduit gevaarlijk. Het komt ook voor dat een automatische transmissie niet meer uit de ‘P’-stand wil. Dat is alleen ònder de auto op te lossen.