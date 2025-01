Deel dit: Share App Mail Tweet

Titelverdediger Sainz stapt uit Dakar Rally

Titelverdediger Carlos Sainz gaat niet meer van start in de derde etappe van de Dakar Rally. De Spanjaard, viervoudig winnaar van de woestijnrally, was in het eerste deel van de over twee dagen uitgesmeerde tweede etappe met zijn bijrijder over de kop geslagen. Beiden waren ongedeerd, maar de schade aan de auto was groot.

“Het einde van het avontuur voor viervoudig Dakar-winnaar en titelverdediger Carlos Sainz en zijn bijrijder Lucas Cruz. Tot ziens, koning Carlos”, bevestigde de organisatie van de Dakar Rally het afscheid van de Ford-rijder. Sainz was meer dan anderhalf uur later dan dagwinnaar Rokas Baciuska uit Litouwen gefinisht.

Sainz en zijn bijrijder hadden met veel moeite hun auto dermate kunnen herstellen dat ze na het ongeval alsnog verder konden. “Het is niet ideaal. We zijn over een duin gerold. De auto is een beetje beschadigd en wij ook”, liet Sainz zondag weten. Na de finish een dag later bleek bij een controle door zijn M-Ford team en de autosportbond FIA dat de auto niet in staat was om verder mee te rijden.

ANP