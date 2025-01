Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe ‘supercar’ sprint over kuilen tijdens autonoom rijden

BYD’s meest luxueuze merk YangWang heeft met de U9 een bijzondere supercar gebouwd. Nu duikt er een video op waarin de auto over kuilen springt terwijl hij autonoom rijdt.

De YangWang U9 is een elektrische supercar die tot wel 1.308 pk en 1.680 Nm aan koppel levert. Verder kan hij tankturns als een G-Klasse en springen als een turnster.

Zo kan de YangWang U9 springen

Door middels van luchtvering, de juiste sensoren en software kan de YangWang U9 over obstakels heen springen. In de video is te zien dat hij tot wel 6 meter kan springen en een hoogte van zo’n 3,5 centimeter haalt. Hoewel dit misschien niet meer lijkt dan een leuk trucje, kan er wellicht in praktijk een bumper of krom wiel voorkomen worden doordat een gat in de weg op tijd opgemerkt wordt.

Voor dit soort geavanceerde ADAS-software werkt BYD sinds kort samen met DJI. Hoe de software exact werkt en wat de instelbaarheid van de functie is, laat het merk nog niet weten.

Meer specificaties van de supercar

Overigens is het onderstel niet het enige bijzondere aan de YangWang U9. De supercar heeft bijvoorbeeld een 80 kWh LFP-accupakket dat in 10 minuten van 30 naar 80 procent te laden is, heeft een nul-naar-honderd-tijd van 2,36 seconden en zette op de Nürburgring ook een nette score neer: 7:17,9.

Overigens is het op drie wielen kunnen rijden wel handig als je een lekke band hebt. (Afbeelding: BYD) De YangWang U9. (Afbeelding: BYD) (Afbeelding: BYD) (Afbeelding: BYD)

De YangWang U9 komt niet naar Nederland. In China krijgt hij een prijskaartje van 1,68 miljoen Chinese Renminbi (220.189,70 euro).