Dongfeng maakt Box iets duurder: dit kost hij in Nederland

Goedkoop, ruim en rijk aangekleed, de Dongfeng Box had en erg goede prijs-kwaliteitverhouding. Maar hoe zit dat nu de prijzen zijn gestegen? Is de Chinese B-segmenter nog steeds aantrekkelijk in Nederland?

De Box had in Nederland een vanafprijs van 22.400 euro. Voor de versie met het grotere accupakket was je 23.400 euro kwijt.

Dit kost de Dongfeng Box in Nederland

In 2025 zijn de prijzen voor de Dongfeng Box gestegen. De instapper kost nu 23.499 euro en de Launch Edition, met het grotere accupakket, kost 24.499 euro. Dit betekent dat alle uitvoeringen bijna 1.100 euro duurder zijn geworden. Die prijs komt deels door de bpm-verhoging. Ondanks de prijsverhoging is het nog steeds een goede deal.

