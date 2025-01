Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit voertuig werd dit jaar veel meer gekocht

Motoren zijn het afgelopen jaar flink meer verkocht dan in 2023. In 2024 werden er 18.911 nieuw in Nederland op kenteken gezet, een stijging van maar liefst 14 procent ten opzichte van vorig jaar. Dit blijkt uit cijfers van Bovag en RAI Vereniging.

Ook auto’s verkochten vorig jaar beter dan in 2023 (3,1 procent stijging). Toch valt het aantal met 381.227 nieuwe exemplaren tegen.

De motor als slim vervoermiddel

Het is opvallend te noemen dat er zoveel meer motoren door Nederlanders zijn gekocht. Volgens Martijn van Eikenhorst, sectievoorzitter Motoren bij RAI Vereniging, heeft dit te maken met duurzaamheid en slim stedelijk vervoer: “De sterke groei in motorverkopen afgelopen jaar onderstreept de toenemende populariteit van motorrijden, vooral als slimme oplossing voor stedelijke mobiliteit. Motoren helpen verkeersdrukte te verminderen, nemen minder ruimte in beslag en dragen bij aan het terugdringen van CO2-uitstoot in stedelijke gebieden.”

Ongetwijfeld zal ook de stijgende prijs van auto’s, wegenbelasting, verzekering en brandstof meespelen. Een motor is over het algemeen veel goedkoper dan een auto. Nadelen zijn er ook. Zo ben je natuurlijk veel kwetsbaarder en kan je minder spullen en personen meenemen.

Nederlanders kopen minder brom- en snorfietsen

Hoewel het aantal motoren is gestegen, is er bij scooters en motoren een andere trend te zien. Die voertuigen zijn minder gekocht door Nederlanders. De verkoop van brom- en snorfietsen daalde met 8,3 procent.

Welke motormerken werden er het meest verkocht in Nederland?

1. Kawasaki (3.147 registraties, 15,81% marktaandeel)

2. Yamaha (3.134 registraties, 15,75% marktaandeel)

3. BMW (2.691 registraties, 13,52% marktaandeel)

4. Honda (2.456 registraties, 12,34% marktaandeel)

5. Suzuki (1.316 registraties, 6,61% marktaandeel)

Welke motoren werden er het meest verkocht in Nederland?

1. BMW R 1300 GS (774 registraties, 3,89% marktaandeel)

2. Yamaha MT-07 (650 registraties, 3,27% marktaandeel)

3. Kawasaki Z 900 (631 registraties, 3,17% marktaandeel)

4. Yamaha Tracer 900 (560 registraties, 2,81% marktaandeel)

5. Yamaha MT-09 (526 registraties, 2,64% marktaandeel)