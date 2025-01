Deel dit: Share App Mail Tweet

Stijlvolle Volvo met Nederlands design is nu betaalbare occasion

Nederland heeft nooit echt een grote auto-industrie gehad. Toch zijn er naast auto’s van DAF, Spyker en Donkervoort meer modellen met een Nederlands tintje. We vinden een stijlvolle Volvo 480, die als occasion bijzonder betaalbaar is.

De Volvo 480 werd tussen 1986 en 1995 gebouwd. De opdracht voor het ontwerp van dit model lag op tafel bij Bertone, Coggiola en Volvo’s eigen designteam in Zweden.

Volvo met Nederlands tintje

Toch werd uiteindelijk het design van de Nederlander John de Vries verkozen boven dat van de grote ontwerpstudio’s. Daarbij werd de auto gebouwd in het Limburgse Born.

De prachtige Volvo 480 is met zijn glazen achterruit, klapkoplampen en lange neus een waar designicoon. Daarbij is de auto betaalbaar als occasion. Prijzen beginnen bij zo’n 2.000 euro en lopen op tot 10.000 euro.

(Afbeelding: AutoTrack) (Afbeelding: AutoTrack)

(Afbeelding: AutoTrack) (Afbeelding: AutoTrack)

We vinden een Volvo 480-occasion in de ES-uitvoering. Hij beschikt over de 1,7-liter viercilinder met turbo. Deze krachtbron levert 122 pk en 175 Nm aan koppel. De vierpitter is gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak met vijf verzetten.

De gevonden occasion

De occasion komt uit 1991 en heeft sindsdien 96.514 kilometer gereden. De vraagprijs bedraagt 8.925 euro. Let wel, 480’s zijn de afgelopen jaren al flink in prijs gestegen.

Volvo 480 ES Uw Garage

Thijs Dijkstra kocht zo’n prachtige Volvo 480 ES. Hij vertelt waarom deze auto een grote fun-factor heeft.