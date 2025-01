Deel dit: Share App Mail Tweet

Hoezo stagnerende markt? In Nederland nu één derde nieuwe auto’s elektrisch

Autofabrikanten hebben last van tegenvallende elektrische verkopen, zo lees je ook bij ons. Al speelt die situatie niet in Nederland, want hier stijgt het aantal geregistreerde nieuwe EV’s nog steeds, zo blijkt uit de Bovag-cijfers over 2024.

Afgelopen jaar zijn in Nederland 381.227 nieuwe auto’s geregistreerd, wat 3,1 procent meer is dan in 2023 (369.631 registraties). Die stijging komt deels door de maand december, waarin nog snel 37.087 auto’s op kenteken werden gezet. Dat zijn er 40,3 procent (!) meer dan vorig jaar.

Hybride in Nederland vaakst geregistreerd

Veruit de meeste nieuwe auto’s hebben een hybride-aandrijflijn: 159.705. Dat het marktaandeel steeg van 37,1 naar 41,9 procent komt met name doordat er steeds minder modellen te koop zijn met alleen een brandstofmotor. Daarvan werden er in 2024 83.408 op kenteken gezet. Het marktaandeel benzine daalde van 30,4 naar 21,9 procent.

Meer dan een derde elektrische auto’s

Op de ranglijst bezetten EV’s de tweede plek, tussen hybride en benzine in, met 132.166 registraties. Afgelopen jaar waren elektrische auto’s voor het eerst goed voor meer dan een derde van de markt. Het marktaandeel ging van 30,8 procent in 2023 naar 34,7 procent in 2024.

Benzine dominant in totale wagenpark

Als we kijken naar het totale aantal auto’s op de Nederlandse wegen, dan is de benzinemotor nog steeds dominant (6.975.013 auto’s, 75,1 procent marktaandeel). EV’s staan vooralsnog op een flinke achterstand, met ‘slechts’ 498.901 auto’s op kenteken (5,4 procent marktaandeel).

Merken- en modellentop Nederland

Als we kijken naar de bestverkopende merken in Nederland over 2024, dan komt Kia als winnaar uit de bus, gevolgd door Volvo, Toyota, Tesla en Volkswagen. De Tesla Model Y is veruit de populairste nieuwe auto van het afgelopen jaar, met op plek twee en drie de Kia Niro en Volvo EX30.

Populairste merken 2024

Kia (34.841 registraties, 9,1% marktaandeel) Volvo (30.955 registraties, 8,1% marktaandeel) Toyota (30.739 registraties, 8,1% marktaandeel) Tesla (30.006 registraties, 7,9% marktaandeel) Volkswagen (26.989 registraties, 7,1% marktaandeel)

Populairste modellen 2024

Tesla Model Y (19.058 registraties, 5,0% marktaandeel) Kia Niro (10.914 registraties, 2,9% marktaandeel) Volvo EX30 (10.802 registraties, 2,8% marktaandeel) Tesla model 3 (10.702 registraties, 2,8% marktaandeel) Kia Picanto (8.370 registraties, 2,2% marktaandeel)

Populairste elektrische modellen 2024