Betaalbaar en zuinig: deze occasion is een slimme koop

De vraag naar gebruikte hybrides explodeert! Naast grotere middenklassers, is juist voor particuliere automobilisten een compacte hybride lekker zuinig, handig en comfortabel. Voor hooguit twaalf mille komen we automatisch uit bij occasions van Japanse merken!

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Compacte, slimme hybride-occasion voor 12.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een compacte, slimme hybride voor maximaal 12.000 euro. Vind je de Suzuki Baleno niets? Bekijk dan de occasion van aankomende dinsdag of zaterdag.

Suzuki Baleno (2016 – 2020)

Nuchter beschouwd is het niet te bevatten waarom de Suzuki Baleno nooit een verkoopknaller is geworden. OK, bij is minder ‘hip’ dan de Swift, maar hij bulkt van de goede eigenschappen. Sterk punt is zijn bescheiden gewicht, hij valt gewoon twee klassen lager in de Houderschapsbelasting dan beide concurrenten. Dat gewicht scheelt ook brandstof, de mild-hybrid haalt net 1 op 20.

(Afbeelding: AutoTrack) (Afbeelding: AutoTrack)

Daarbij is de occasion toch degelijk en net ruim genoeg voor vier volwassenen. De bagageruimte (355 liter) is de grootste van dit drietal. Het zitcomfort voorin is maar net voldoende, dit is meer een auto voor véél korte stukjes. Bij de Suzuki-dealer in Purmerend staat een witte ‘High Executive’ (2016, 100.000 km) voor 11.445 euro.

Hier moet je op letten bij de occasion

Suzuki – en daarmee ook de Baleno – is één van de merken die de uitstekende reputatie van Japanse auto’s steeds weer ondersteunen. Het kwaliteitsniveau is aantoonbaar heel hoog. Zorg voor tijdig en deskundig onderhoud en de Baleno laat je niet in de steek. Gewoon íjzersterke auto’s!