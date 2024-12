Deel dit: Share App Mail Tweet

Oerdegelijke, slimme hybride is nu betaalbare occasion

De vraag naar gebruikte hybrides explodeert! Naast grotere middenklassers, is juist voor particuliere automobilisten een compacte hybride lekker zuinig, handig en comfortabel. Voor hooguit twaalf mille komen we automatisch uit bij occasions van Japanse merken!

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Compacte, slimme hybride-occasion voor 12.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een compacte, slimme hybride voor maximaal 12.000 euro. Vind je de Honda Jazz niets? Bekijk dan de occasion van aankomende donderdag of zaterdag.

Honda Jazz (2008 – 2015)

De Honda Jazz heeft iets heel sympathieks over zich. Daarbij heeft hij ook een paar ijzersterke eigenschappen te bieden, zoals de interieurruimte die echt groot genoeg is voor vier volwassenen. Heel handig is ook dat de zitting van de achterbank andersom kan opklappen. Je zult maar een kinderfietsje willen vervoeren! De occasion stuurt lekker scherp en is voldoende comfortabel, al zijn de zittingen van de voorstoelen wat kort.

Er is op snelheid wel wat geluid van de banden en het onderstel hoorbaar. De indeling van het dashboard vraagt wat gewenning. Zo’n Jazz Hybrid rijdt gemiddeld 1 op 18. Bij een autobedrijf in Vaassen staat een ingevoerde witte Jazz ‘Comfort’ (2014, 78.000 km) te koop voor 11.950 euro.

Hier moet je op letten bij de occasion

De Jazz is ook zo’n auto met een onverstoorbare reputatie. Kwalitatief is de Jazz een ijzersterke auto. Als een hybride-versie echt heel veel kilometers heeft gereden, dan kan het voorkomen dat op het dashboard het ‘IMA’-lampje gaat branden. Dit betekent dat de conditie van het accupakket aandacht nodig heeft.

Dat is wel vakwerk, waarvoor je bij een autobedrijf moet zijn waar ze echt weten wat ze hiermee aan moeten. Ach… verdeel die rekening eens over alle kilometers die de Jazz heeft gereden, dan is het nog een lachertje.