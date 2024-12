Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit zijn de beste auto’s volgens Duitse keurmeesters

Welke auto’s presteren het best en het slechtst bij de Duitse apk? De jongste uitgave van het jaarlijkse TÜV-Report geeft verrassende inzichten.

In Duitsland wordt de wettelijk verplichte voertuigkeuring (‘Hauptuntersuchung’) uitgevoerd door onafhankelijke keuringsstations. De uitkomsten daarvan worden in het jaarlijkse TÜV-Report vastgelegd. Voor editie 2025 zijn de resultaten van 10,2 miljoen keuringen geanalyseerd. In totaal zijn 228 voertuigen, verdeeld over zes leeftijdsklassen, beoordeeld.

De beste auto’s

Uit het rapport valt af te leiden dat ruim één op de vijf auto’s (20,5%) wordt afgekeurd wegens aanzienlijke of gevaarlijke gebreken. Ruim één op de tien auto’s (11,5%) heeft kleine gebreken. De overgrote meerderheid, meer dan tweederde (67,9%) wordt zonder gebreken goedgekeurd. Terug naar de ranglijst met de beste merken en de leeftijdsklassen.

In de jongste leeftijdsgroep (2-3 jaar) vertoont de Honda Jazz (2,4%) het kleinste percentage serieuze mankementen bij de keuring. Het model wordt op de voet gevolgd door de Volkswagen Golf Sportsvan (2,5%) en de Audi Q2 (2,6%). Opmerkelijk genoeg gaat de Porsche 911 in de vijf andere leeftijdsklassen aan kop. Wat verder opvalt, is dat het vastgestelde aantal gebreken vanaf acht jaar sterk toeneemt. In de leeftijdsklasse van 6-7 jaar is de Mazda CX-3 de hekkensluiter van de top-drie met een score van 6,6%. Bij oudere auto’s loopt dit op van 10,6% (8-9 jaar, Mazda 2) en 14,8% (10-11 jaar, Mercedes-Benz B-klasse) tot maar liefst 20,6% (12-13 jaar, VW Golf Plus).

Dat voorspelt weinig goeds voor merken en modellen die lager in de statistieken staan. Daarmee komen we bij de minder positieve kant van de TÜV-balans: naast winnaars zijn er ook verliezers. Bij auto’s van 2-3 jaar scoort de Tesla Model 3 (14,2%) het slechtst, gevolgd door de Ford Mondeo (13,2%) en de Skoda Scala (11,9%). Ook in de leeftijdsgroep van 4-5 jaar gaat de Amerikaanse EV aan kop (19,7%). De VW Sharan (17,7%) en de BMW 5-serie/6-serie (17,7%) doen het marginaal minder matig. Minder goed nieuws is er ook voor Renault- en Dacia-eigenaren.

In de leeftijdsklasse van zes tot en met dertien jaar wordt de top-drie van slechtst presterende auto’s vrijwel volledig gedomineerd door modellen van deze twee merken. Bij Dacia zit de pijn bij de modellen Dokker, Duster, Sandero en Logan, terwijl bij Renault de Twingo en de Clio spijtig genoeg prominent figureren in de top-drie van slechtste auto’s.

