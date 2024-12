Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit gebeurt er met de prijs van benzine in 2025

De prijs van benzine was dit jaar veel stabieler dan in 2023. Maar hoe zit dat het volgende jaar? Kunnen we een stijging van de prijzen verwachten in 2025?

Ook wij hebben geen glazen bol en kunnen dus niet de toekomstige prijs van brandstof voorspellen. Wel kunnen we kijken naar accijnzen en belastingen. Wat zijn de plannen van de overheid voor 2025?

Accijns

In eerste instantie zou er in januari 2024 een accijnsverhoging plaatsvinden op brandstof. Dit nadat deze eerder waren verlaagd door de hoge prijsstijging van onder andere benzine na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Als de accijnsverlaging ooit wordt teruggedraaid moet je rekening houden met zo’n 21 cent per liter extra.

De prijs van benzine in 2025

Ook in 2025 blijven de accijnstarieven op brandstof hetzelfde en komt die 21 cent er dus niet bij. In 2024 wordt er per liter benzine 0,789 euro, per liter diesel 0,516 euro en per liter LPG 0,186 euro aan belasting geheven.

Momenteel bedraagt de gemiddelde landelijke adviesprijs voor benzine (Euro95) 2,15 euro, voor diesel 1,91 euro en voor LPG 1,12 euro. Zo blijkt uit cijfers van United Consumers.

Als het aan de overheid ligt blijft in 2025 die prijs dus gelijk, al hebben allerlei andere zaken ook invloed op de prijs. Een van de belangrijkste pijlers is de prijs van een vat ruwe olie. Als de OPEC, de organisatie van olieproducerende landen, besluit minder olie op te pompen of duurder te verkopen, dan heeft de Nederlandse consument hier last van.

Wil je in 2025 op de hoogte blijven van de prijs van benzine? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.