Amerikaanse senator: ‘Stellantis verprutst Chrysler, Dodge, Jeep en Ram’

De Republikeinse senator Bernie Moreno uit de staat Ohio heeft een duidelijke mening over hoe Stellantis met zijn Amerikaanse merken omgaat. Het concern verprutst de boel, vindt hij, en zou Jeep, Ram, Dodge en Chrysler moeten verkopen.

Het gaat even niet zo lekker met Stellantis. In het afgelopen kwartaal zijn de Amerikaanse verkopen van het concern met 36 procent gedaald. Chrysler is compleet uitgehold, met als enige model nog de acht jaar oude Pacifica. Dodge heeft alleen de Hornet (een weinig succesvolle Alfa Romeo Tonale-afgeleide), de elektrische Charger en de veertien jaar oude (!) Durango.

Jeep succesvolste Stellantis-merk in VS

Jeep is het succesvolste Stellantis-merk in de Verenigde Staten, met 144.963 verkochte nieuwe auto’s in het derde kwartaal (min 6 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar). Ram doet het ook goed, al gingen de verkopen met 19 procent onderuit naar 108.925.

Ronduit dramatisch zijn de verkoopprestaties van Chrysler (min 47 procent naar 22.482) en Dodge (min 43 procent naar 26.559). Alfa Romeo (2.049) en Fiat (316) spelen in de VS geen enkele rol van betekenis.

‘Stellantis moet Chrysler Corp. verkopen’

Senator Bernie Moreno, die voorheen autodealer was, vindt dat Stellantis barslecht voor zijn Amerikaanse merken heeft gezorgd. “Ik hoop dat John Elkann [bestuursvoorzitter van Stellantis – red.] het juiste doet en de Chrysler Corporation verkoopt aan een Amerikaanse partij.”

Voor Carlos Tavares, de recent opgestapte topman van Stellantis, heeft Moreno geen goed woord over. “Die kerel heeft alle Amerikanen ontslagen. Hij heeft het bedrijf zover uitgemolken dat er weinig meer van over is.”

Reactie Stellantis op kritiek Bernie Moreno

De reactie van Stellantis op de kritiek van Moreno komt nogal geveinsd over. “De iconische Amerikaanse merken Chrysler, Dodge, Jeep en Ram hebben een geschiedenis van bijna honderd jaar. Ze staan in het hart van onze strategie.” Al staan Chrysler en Dodge dat duidelijk niet, anders had Stellantis de boel niet zo laten versloffen.

Chrysler-nazaat probeert merken te kopen

Er is meer ontevredenheid over hoe de autogigant met zijn Amerikaanse merken omgaat. Frank Rhodes Jr., de achterkleinzoon van Chrysler-oprichter Walter Chrysler, probeert al een tijd om Chrysler, Dodge, Jeep en Ram bij Stellantis weg te krijgen.