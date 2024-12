Deel dit: Share App Mail Tweet

Betaalbaar en ruim: BYD Atto 2 interessant voor Nederland

BYD gaat zich met de nieuwe Atto 2 in een felbevochten segment begeven. De betaalbare doch ruime SUV moet met auto’s als de Opel Frontera en Citroën ë-C3 Aircross concurreren.

Officieel is nog niet bevestigd dat de Atto 2 naar Nederland komt, maar wel laat het merk al weten dat we het model op Europese markten gaan zien in het eerste kwartaal van 2025. Met Nederland als een van de aantrekkelijkste EV-landen, is het zeer waarschijnlijk dat de auto begin volgend jaar in ons land te zien is. Autovisie wacht nog op reactie van de importeur.

Specificaties BYD Atto 2

Specificaties van de BYD Atto 2 hebben we al wel. Zo weegt de SUV iets meer dan 1.500 kg en beschikt hij over een 177 pk elektromotor die enkel de voorwielen aanstuurt. Het accupakket is 42,4 kWh groot en zorgt voor een WLTP-range van 312 kilometer.

De BYD Atto 2 valt niet als de Seal, Dolphin en Sealion 07 in de Ocean-series, maar is onderdeel van een designtaal genaamd Dynasty. Dit betekent dat het ontwerp meer weg heeft van dat van de Atto 3, Han en Tang. Echt onderscheidend kunnen we het design niet noemen, zo lijkt de achterkant flink op die van een Smart #1 en de designelementen onderaan het portier hebben we vaker gezien.

Het interieur, in dit geval enkel nog van de Chinese auto onthuld, komt overeen met wat we kennen van BYD. Toch is het veel zakelijker dan bij de Atto 3.

Interessant voor Nederland

Waarom is de BYD Atto 2 dan interessant voor Nederland? Met zijn afmetingen van 4,31 meter lang, 1,81 meter breed en 1,68 hoog en een wielbasis van 2,6 meter is hij vergelijkbaar met een auto als de Opel Frontera. Dit betekent dat het een ruime EV wordt.

Of deze BYD dan ook het eerste grote succes voor het merk in Nederland wordt, zal de prijs voor een groot deel bepalen.