Deze Opel Frontera is niet wat de naam doet vermoeden

De Opel Frontera is een ruige 4×4, toch? Niet meer. Het Duitse merk hevelt de naam van de terreinwagen over naar een betaalbare zevenzits crossover.

Opel registreerde in 2021 opnieuw de naam Frontera. Destijds was nog onduidelijk voor wat voor een model de naam herbruikt zal worden.

De nieuwe Opel Frontera

De nieuwe Opel Frontera is dus een crossover geworden die zijn basis deelt met bijvoorbeeld de Citroën C3 Aircross. Dit betekent dat de elektrische versie een LPF-accupakket heeft met een nettocapaciteit van 44 kWh. Op een acculading kom je volgens de WLTP-meetmethode 305 kilometer ver met een niet zuinige 18,1 kWh per 100 kilometer.

Opladen kan met 11 kW aan de openbare laadpaal en een goede 100 kW aan de snellader. Hierdoor is hij in 20 minuten van 20 naar 80 procent geladen. Aan de accu is gekoppeld een elektromotor van 113 pk. Later volgt er ook nog een EV-uitvoering met 400 kilometer aan range.

Mild hybride

Verder is deze SUV ook leverbaar met de bekende 1,2-liter mild-hybride aandrijflijn van Stellantis. Deze levert tot 136 pk en is altijd in combinatie met een 6-traps automaat. Later volgt er ook nog een 100 pk mild-hybride Opel Frontera die dezelfde driecilinder als basis kent.

Deze Opel Frontera heeft zeven zitplaatsen

Overigens is er een belangrijke reden, naast de beperkte range, om de EV te laten staan. De Opel Frontera met benzinemotor is namelijk wél met zeven zitplaatsen leverbaar. Daarbij biedt hij achterin, door de lagere vloer, meer beenruimte. Desondanks is de ruimte achterin niet slechts in de EV.

De bagageruimte is voor alle uitvoeringen gelijk: 460 liter met de tweede zitrij omhoog en 1.600 liter met de tweede zitrij plat. Dat is erg goed voor zijn segment.

Prijs Opel Frontera

In Nederland kost de Frontera op benzine minimaal 31 mille. De elektrische variant is voor 500 euro minder te krijgen.