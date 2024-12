Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze update maakt de originele Mazda MX-5 drie seconden sneller!

Het antwoord op iedere autovraag is ‘Mazda MX-5’, als we het internet moeten geloven. Dus stellen we er nu zelf ook een: welke moderne klassieker zou perfect zijn om te elektrificeren? Juist…

Beter goed gejat dan zelf verzonnen, geldt ook voor de MX-5. Mazda pakte in de jaren tachtig de beste eigenschappen van de Lotus Elan en maakte die in de eerste generatie MX-5 nog beter.

Mazda MX-5 als echte klassieker

De Mazda MX-5 NA, zoals kenners het origineel aanduiden, is vijfentwintig jaar na zijn introductie een echte klassieker geworden en dat heeft invloed op de prijs.

Mocht je een origineel exemplaren weten te vinden (dat is inmiddels geen gemakkelijke opgave), dan betaal je er tussen de 10.000 en 20.000 euro voor.

Want zelfs na al die tijd is een NA’tje een heerlijkheid om in te rijden. Met zijn oorspronkelijke 1.6-motor en 116 pk gaat hij in 8,8 seconden naar 100 km/h. Hij weegt dan ook maar 950 kilo.

Elektrische versie stuk sneller

Deze elektrische versie is een stuk sneller, met 162 pk en 320 Nm uit een elektromotor en een 0-100 km/h-tijd van slechts 6 seconden. Zwaarder is-ie ook: zo’n 100 kilo.

Dat valt eigenlijk best mee, als je bedenkt dat er een 42 kWh-batterij aan de auto is toegevoegd. Delen daarvan liggen op de plek van de verbrandingsmotor, de rest is geplaatst waar eerst de benzinetank zat.

Volgens de makers, het Britse bedrijf Electrogenic, heeft de elektrische Mazda MX-5 een range van zo’n 240 kilometer. Snelladen kan-ie ook, al heb je nog steeds een uur nodig om de accu vol te laden.

Ook ombouwkit voor Mini en 911

Interessant, Electrogenic biedt ombouwkits aan voor diverse gekende klassiekers, zoals de Land Rover Defender, Jaguar E-Type, Porsche 911, DeLorean DMC-12 en de oer-Mini.

Goedkoop zijn de kits niet. Voor de Mini betaal je 21.500 pond (omgerekend: 26.000 euro), exclusief BTW. En dan moet je uiteraard de auto zelf ook nog kopen.