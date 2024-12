Deel dit: Share App Mail Tweet

Voor 10.000 euro heb je in deze occasion een zee van ruimte

Behalve je eigen nageslacht, rijden er nog weleens vriendjes en zo mee naar de sportvereniging. Oftewel: als gezinsauto heb je gewoon een heel ruime occasion nodig, een MPV dus, maar wel betaalbaar, tien mille maximaal.

Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.

Ruime occasion voor 10.000 euro

Deze week gaan we voor drie ruimteauto’s. De Opel Zafira Tourer is een gebruiksvriendelijke optie, maar als je toch iets anders wil, lees dan ook eens over de aantrekkelijke Ford C-Max of kom op zaterdag terug voor onze laatste keuze.

Opel Zafira Tourer (2011 – 2016)

Deze Zafira is een flinke auto. Dat merk je bij parkeren, maar bijvoorbeeld ook op rotondes. Uiteraard is het interieur heel ruim. De tweede zitrij is te veranderen van een driezits bank in twee fauteuils. Daarachter biedt de Tourer maar liefst 650 liter bagageruimte. Dat is handig, als je met de kinderen op vakantie gaat!

Op de weg is de Opel vooral heel comfortabel, dat is zeer te prijzen. Het is logisch dat de relatief kleine benzinemotoren er in de Zafira hard voor moeten werken. Hou rekening met gemiddeld 1 op 10.

Er staan enorm veel exemplaren te koop, zoals de heel complete 1,4 Business+ (2014, 139.000 km) voor € 9.940 bij een autobedrijf in Emmen.

Let hierop bij deze occasion

Als de motor plotseling afslaat, kan dit worden veroorzaakt door een kapotte krukas- of nokkenassensor. Daarvoor bestaat een noodgreep, maar er moet wel een nieuwe sensor in.

De 1,4 liter benzinemotoren kunnen plotseling een hoog olieverbruik krijgen (blauwe rook!), door een kapot membraan in de carterventilatie. Niet doorrijden, de Opel moet op transport naar de garage.

De elektrisch bediende parkeerrem kan blijven ‘plakken’, waardoor de auto niet meer rijdt. Een noodreparatie is mogelijk, in de garage moet dit definitief opgelost worden.