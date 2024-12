Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze betaalbare occasion is erg ruim en stuurt lekker

Behalve je eigen nageslacht, rijden er nog weleens vriendjes en zo mee naar de sportvereniging. Oftewel: als gezinsauto heb je gewoon een heel ruime occasion nodig, een MPV dus, maar wel betaalbaar, tien mille maximaal.

Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.

Ruime occasion voor 10.000 euro

Deze week gaan we voor drie ruimteauto’s. De Ford C-Max is een aantrekkelijke optie, maar als je toch iets anders wil, kom dan later nog een keer terug voor onze andere keuzes.

Ford C-Max (2010 – 2019)

De C-Max is een Ford, wat bijna als vanzelf inhoudt dat het rijcomfort en de rijeigenschappen heel goed zijn. Hij stuurt lekker, is mooi stabiel en heeft een prima wegligging.

De 1,0 liter driecilinder (92 kW/125 pk) lijkt klein voor zo’n auto, maar is sterk en soepel genoeg. Gemiddeld rijdt een 1,0 rond 1 op 14.

De tweede zitrij is voor volwassenen wat minder comfortabel, zeker als het er drie zijn. De derde zitrij is alleen voor kinderen bruikbaar. Met vijf zitplaatsen bedraagt de bagageruimte 430 liter. Het middelste deel van het dashboard is tamelijk ‘druk’, dat vraagt even gewenning.

Bij een autobedrijf in Wierden staat voor € 9.990 een heel complete, grijs-bruine 1.0 Edition Plus (2015, 135.000 km).

Waar let je op bij deze occasion?

In de voetenruimte onder het dashboardkastje zit een computer. Als iemand daar per ongeluk tegenaan schopt, kunnen er uiteenlopende elektronische storingen ontstaan. Meestal is dat een kwestie van een losse stekker.

De massakabel tussen accu en carrosserie kan ook losraken. Daardoor zal de motor niet willen starten, maar dit is eveneens een kleinigheidje. Bij de benzineversies van de C-Max zijn verder geen vaak voorkomende storingen bekend.