Deel dit: Share App Mail Tweet

Met dit studiemodel jaagt Jaguar zijn traditionele kopers weg

De uitnodiging die we van Jaguar kregen, is even veelbelovend als verontrustend: we worden gevraagd het verleden volledig te vergeten, want het nieuwe Jaguar gaat alles helemaal anders doen.

Op het hoofdkwartier van Jaguar hebben ze in elk geval het welkom opnieuw uitgevonden. Dat we telefoons en computers moeten inleveren, zijn we gewend bij dit soort previews, maar dat we zelfs gefouilleerd worden, doet het vip-gevoel, voor zover aanwezig, als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Mindfulness-sessie van Jaguar

In een anonieme zaal krijgen we geen autopresentatie, maar ondergaan we iets wat lijkt op een poging tot een mindfulness-sessie, met kleurrijke beelden van modieuze, androgyne mensen. Daarna neemt verkoopdirecteur Lennard Hoornik – inderdaad, een Nederlander – de presentatie voor zijn rekening.

Hij benadrukt dat de resultaten van de Jaguar Land Rover-groep nog steeds goed zijn, met name dankzij Land Rover, dat met kostbare special editions van vooral Range Rovers grote winstmarges heeft.

Jaguars worden twee keer zo duur

Het nieuwe Jaguar moet ook zulke salessuccessen gaan boeken, met een strategie waarbij de productieaantallen omlaag gaan en de prijzen omhoog. De toekomstige kopers zullen straks minimaal het dubbele betalen voor een nieuwe Jaguar, wat betekent dat de prijzen zullen starten rond de 120.000 euro. Het merk van de springende roofkat zal vooral in grote steden op zijn nieuwe prooi gaan jagen, want daar wonen de jongere en rijkere klanten.

Elektrische GT als eerste model

De nieuwe Jaguars, waarvan de eerste pas in 2026 zijn opwachting maakt, zullen een klassiek profiel hebben, met een lange neus, grote wielen en korte overhangen. Ook zullen ze tegen de trend ingaan en allemaal volledig elektrisch zijn.

De eerste auto van Jaguar zal een elektrische GT zijn met 770 km bereik en een topsnelheid van minimaal 200 km/h, die in twintig minuten moet snelladen. De nieuwe modellen zullen vervolgens zo’n acht jaar meegaan voordat ze opvolgers krijgen.

Traditionele klant snapt het niet

Jaguar geeft toe dat de traditionele klant en de traditionele autoliefhebber het nieuwe Jaguar mogelijk niet meer snapt, maar dat hoort er nou eenmaal bij.

De echo van die boodschap blijft hoorbaar als we door een labyrint lopen van strak gestileerde letters, die Jaguar roepen, maar je eerder het Dior- of Gucci-gevoel geven. Zo dwalen we voort naar een podium waar een concept-car op ons wacht.

Doet denken aan Rolls-Royce Spectre

Het studiemodel is een grote coupé, die ons nog het meeste denken aan de Rolls-Royce Spectre, maar dan ontdaan van versieringen en ornamenten. De in mat rosé gehulde tweedeurs ziet er vooral groot en massief uit met een simpele hoofdvorm en heel cleane lijnen. Hij heeft inderdaad een grote, lange neus en de hoge rug die we kennen van de Dawn en Spectre. Front en derrière zijn opgebouwd uit grote rechthoekige vlakken.

Deze concept-car, die Type 00 is gedoopt, moet je het resetgevoel geven, volgens zijn makers. De Zero Zero is 5,05 meter lang, 204,6 cm breed en 127 cm hoog en is het eerste studiemodel dat de nieuwe designtaal mag uitdragen om ons op te warmen voor de eerste echte Jaguar.

Hij heeft ingenieuze vleugeldeuren, luiken in de flanken waarin de laadkabel past, maar ook een soort kluisje waarin sticks zitten die Jaguar heel ritueel ‘totems’ noemt. Als je zo’n toverstafje uit het kluisje haalt en in de grote, zwevende middenconsole legt, dan verandert de light- en soundscape oftewel de sfeerverlichting en het geluidsbeeld. Meerdere displays zijn verstopt en komen pas tevoorschijn als ze nodig zijn.

Productie-Jaguar rijdt al rond

Dit is voor alle duidelijkheid een concept-car. De productieauto’s zijn daar geen doorontwikkeling van, maar zullen wel in dezelfde stijl gemaakt worden.

Ondertussen worden de eerste gecamoufleerde productieversies van de nieuwe GT al gespot. Daarin zien we qua hoofdvorm wel wat overeenkomsten. Ook die auto oogt laag en massief en heeft een grote neus.