Is de elektrische Ford Puma Gen-E niet een beetje laat?

De huidige Ford Puma is al vijf jaar op de markt. Dus kunnen we best stellen dat de nieuwe, volledig elektrische Gen-E rijkelijk laat is.

Begin dit jaar kreeg de Ford Puma een tussentijdse facelift, maar op de elektrische Gen-E moeten we nog tot begin 2025 wachten. Hij is per direct te bestellen voor een vanafprijs van 35.495 euro, waarna de levering in het voorjaar start.

Ford Puma Gen-E maakt kwartet compleet

Is de Puma Gen-E herkenbaar als elektrisch? Ja, aan de dichte neus, de afwezigheid van een uitlaatpijp en de aerodynamisch geoptimaliseerde lichtmetalen wielen.

Met de introductie van de Puma Gen-E heeft Ford het kwartet compleet. Na de Explorer, Capri en Mustang Mach-E is het model de vierde elektrische cross-over in het leveringsprogramma.

Al mag Ford wel wat aan zijn naamgeving doen, want nu is het een beetje een zooitje, met Mach-E, Gen-E en twee keer helemaal geen toevoeging.

Maximaal 376 kilometer actieradius

De Ford Puma Gen-E heeft een 168 pk en 290 Nm leverende elektromotor op de vooras, die is gekoppeld aan een 43 kWh-batterij. Als range geeft Ford 376 kilometer op.

Snelladen gaat met een bescheiden 100 kW en dat levert in het ideale geval een laadtijd van 10 tot 80 procent van 23 minuten op.

Met zijn gewicht van 1.563 kilo is de Puma Gen-E meer dan 300 kilo zwaarder dan een gewone Puma. Hij mag maximaal 750 kilo trekken.

Twee versies Ford Puma Gen-E

Er komen twee versies van de Gen-E. Het instapmodel kost 35.495 euro, staat op 17-inch wielen en is uitgerust met alles wat je nodig hebt.

De 38.295 euro kostende Premium-uitvoering voegt Matrix LED-koplampen, een Bang & Olufsen-audiosysteem, keyless entry, verwarmbare spiegels en een elektrische bedienbare achterklep aan de uitrusting toe. Ford zet de Premium op 18-inch wielen en kleedt het interieur anders aan.