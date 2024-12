Deel dit: Share App Mail Tweet

Productie Cybertruck op pauze! Maar er waren toch miljoenen pre-orders?

Tesla zei ooit bijna twee miljoen reserveringen te hebben voor de Cybertruck. Waar zijn die gebleven? Want na de productie van nog geen dertigduizend Cybertrucks gaat de assemblagelijn nu al tijdelijk dicht.

Business Insider heeft interne e-mails van Tesla in handen, waarin Cybertruck-productiemedewerkers wordt verteld dat ze begin december een aantal dagen (3, 4 en 5 december) thuis mogen blijven. Ze worden gewoon doorbetaald.

Cybertruck-productie vaker stil

Vier medewerkers vertelden aan Business Insider dat hun schema de laatste maanden sowieso weinig consistent is. Waarom de productie van de Cybertruck regelmatig even wordt stilgelegd, is niet precies duidelijk, maar de meest logische reden is een tegenvallende vraag.

Pre-orders stellen weinig voor

Tesla heeft nu rond de dertigduizend Cybertrucks geproduceerd. Ook niet reserveringhouders kunnen inmiddels een Cybertruck bestellen en dat is opmerkelijk, aangezien Tesla altijd heeft gezegd zo’n twee miljoen pre-orders te hebben.

Pre-orders stellen echter weinig voor. Voor 100 dollar kon je een reservering krijgen, dus de drempel was zo laag dat mensen het waarschijnlijk ook voor de lol hebben gedaan. Daarbij zijn er vast serieuze kopers afgehaakt, omdat de pick-up steeds maar werd uitgesteld én uiteindelijk niet biedt wat ooit is beloofd.

Goedkoper gemaakt in de lease

Opvallend is dat Tesla op 1 december het leasen van de Cybertruck goedkoper heeft gemaakt. Afhankelijk van de gekozen uitvoering, betaal je in de Verenigde Staten nu tussen de 100 en 150 dollar per maand minder. Ook dat is een teken dat de vraag naar de grote EV lijkt tegen te vallen.