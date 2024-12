Deel dit: Share App Mail Tweet

Met de nieuwe service van Nio kun je in theorie de bijtelling ontduiken

Rijd je in een Nio met 75 kWh-batterij? Dan kon je bij een van de wisselstations alleen swappen naar een andere 75 kWh-batterij. Maar nu mag dat er ook een van 100 kWh zijn. En dat zorgt voor een potentieel probleem met de bijtelling.

Een Nio kun je op twee manieren kopen of leasen. Betaal je voor de batterij, dan kun je niet swappen bij een van de wisselstations. Neem je een abonnement op de batterij (Battery as a Service), dan kun je dat wel en betaal je een bedrag per maand: 169 euro voor de 75 kWh-accu, 289 euro voor die met 100 kWh.

Flexibele Upgrade Service van Nio

Voorheen kon je niet omhoog of omlaag swappen. Daarmee bedoelen we dat je bij een wisselstation alleen maar dezelfde batterij kon terugkrijgen: een 75 kWh voor een 75 kWh en een 100 kWh voor een 100 kWh.

Nio introduceert per vandaag de Flexibele Upgrade Service. Daarmee kunnen 75 kWh-rijders voor één maand bij een wisselstation upgraden naar een 100 kWh-batterij. Ze betalen daar in die maand 169 euro extra voor, wat het totaal op 338 euro brengt.

Het is mogelijk om de upgrade vóór het aflopen van de maand met een maand te verlengen, maar dat is eigenlijk niet de bedoeling, zo begrijpen we van Nio. Wie de 100 kWh-batterij niet verlengd, maar toch houdt, betaalt een boete van 13 euro per dag.

Grotere accu onbeperkt houden?

In theorie kan iemand 338 euro in de maand blijven betalen en de grotere accu onbeperkt houden, vertelt een woordvoerder van Nio aan Autovisie, op voorwaarde dat de Flexibele Upgrade Service telkens keurig wordt verlengd.

Dat houdt Nio echter scherp in de gaten, omdat het officieel niet mag. Door met een grotere, 100 kWh-batterij te blijven rijden, ontduikt een leaserijder in feite de bijtelling. Die is namelijk berekend op basis van de waarde van de 75 kWh-auto.

Nio gaat het gedrag van Flexibele Upgrade Service-gebruikers monitoren. Mocht er misbruik van worden gemaakt, dan kunnen ze er beperkingen opzetten, zoals bijvoorbeeld dat je er niet twee maanden achter elkaar gebruik van mag maken.

De verwachting is uiteraard niet dat het gebeurt. Als je een Nio ET5 Long Rang met Battery as a Service rijdt, betaal je 289 euro in de maand. Swap je je Standard Range naar een Long Rang-batterij, dan ben je iedere maand 49 euro meer kwijt. Dus zoveel bijtellingsvoordeel geeft het nou ook weer niet.