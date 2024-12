Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze moderne en zéér ruime gezinsauto is nu betaalbare occasion

Wie zoekt naar een ruime occasion, speurt waarschijnlijk naar een SUV. Een minder populaire carrosseriestijl die minstens zoveel ruimte biedt, is de MPV. Lekker ruim en omdat ze minder in trek zijn MPV’s zoals deze Ford S-Max minder kostbaar als occasion.

Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.

Ruime occasion voor maximaal 17.500 euro

Deze week gaan we op zoek naar ruime MPV-occasions voor maximaal 17.500 euro. Klinkt als veel geld, maar dat betaal je tegenwoordig zelfs voor de goedkoopste auto van ons land, een simpele Mitsubishi Space Star. Met dat in het achterhoofd is de prijs van deze Ford S-Max nog wel behapbaar. Vind je deze occasion niets? Wacht dan op de kandidaten van donderdag en zaterdag.

Ford S-Max II (2015 – 2023)

De tweede generatie S-Max verscheen in 2015 ten tonele. Het is niet je typische MPV zoals de technisch vergelijkbare Galaxy dat is. De S-Max heeft een vlakkere voorruit en de daklijn loopt lager af dan de Galaxy. Mede daardoor heeft de S-Max een sportiever voorkomen. Fords staan bekend om hun stuurplezier en dat zelfs in deze S-Max te merken.

De derde zitrij. (Afbeelding: AutoTrack / Autocentrum Krimpenerwaard)

De Ford combineert de looks van een stationwagen en een MPV. Binnenin valt echter vooral de MPV-waardige ruimte op. De auto komt als vijf- en zevenzitter. Op de eerste twee zitrijen heb je als passagier veel ruimte. Op de derde zitrij moet je hopen dat degenen op de tweede zitrij bereid zijn een beetje naar voren te schuiven. Met de achterste twee zitrijen platgevouwen ontstaat maar liefst 2.020 liter bagageruimte. Kijk, daarvoor koop je een MPV! In Krimpen aan den IJssel vinden we deze rode zevenzitter uit 2016 met 122.000 kilometer op de teller voor 16.945 euro.

In de tweede generatie Ford S-Max tref je altijd een viercilinder onder de kap. Rijd je het liefst een benzinemotor, dan heb je de keuze uit een 1,5-liter EcoBoost met een bescheiden 165 pk en een 2,0-liter EcoBoost met 240 pk, later kwam Ford ook met een FHEV. Die eerste heeft een handgeschakelde vijfbak en de 2,0-liter motoren zijn gekoppeld aan een zestraps automaat met koppelomvormer.

Aandachtspunten van de tweedehands auto

Door de stevige voertuigmassa kunnen de remschijven en remblokken versneld slijten, zo schreef Autovisie eerder al in deze uitgebreide Koopwijzer. Let daarnaast op roestvorming aan de draagarmbouten van de achteras. Daar is zelfs een terugroepactie voor geweest.